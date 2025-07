Ile zajmuje?

8g6 ok to jest kozackie mega ok

gra róznie od 6 do 10 gb. a zadania to kilka godzin jeżeli umie sie grac ;)

SSak no nie wiem,jak zobaczyłam ile zajmuje Warships to mi się odechciało próbować XD

Wersja podstawowa: ok. 9 gb Wersja pełna: ok. 13 gb

hehehe a jakie to ma znaczenie czy zajmuje 3,7 czy 15gb jeśli dobra gierka to nie wnikam

Join the conversion by creating an account on Gamehag