Opinie o skrzyniach!

Bardzo rzadko kupuje skrzynki, bo zawsze na tym traciłem. Otwieram tylko darmowe skrzynki. W weekly chest. na przykład. można wylosowac bardzo atrakcyjne nagrody, ale otwieram co tydzień i prawie zawsze jest to random cd key.

lepiej odrazu wydać na jakąś rzecz, którą chcemy. bo otwierając szkrzynki to jest niewielka szansa, że dostaniesz to, na czym ci zależy

To co opłaca się na tej stronie

no tak ogolnie to ni polecam zadnych lepiej se grac w minceraft

