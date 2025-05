ROBLOX - PODSUMOWANIE GRY

Kilka słów o Roblox - popularnej grze, w którą miesięcznie gra średnio 100 milionów osób!

to gra edukacyjna wydana w roku 2006. Cała gra jest inspirowana popularnymi klockami LEGO. Zarejestrowanych jest masa użytkowników! Czy wiedzieliście, że miesięcznie gra średnio 100 milionów osób?Gra jest przeważnie dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz starszych. Wymagania, żeby utworzyć konto to : Nazwa użytkownika, twoje wymyślone hasło które chcesz mieć na koncie, a także je zapamiętasz i E-mail, który możesz zweryfikujesz po utworzeniu konta ( nie wymagane, lecz pomocne w odzyskiwaniu utraconego konta lub w sytuacji zapomnienia hasła ). Istnieje również funkcja zapraszania ludzi do znajomych, obserwowania ich, grania i czatowania z nimi!Dla graczy, którzy nie chcą takiego konta tworzyć, lecz chcą być członkiem robloxa, jest specjalnie przeznaczona dla takich osób opcja "Guest", ( Gość ) - będziesz wtedy w stanie grać w gry, ale nie będziesz mógł zmienić tzw. Avatara ( Avatar znaczy wygląd swojej postaci ) , czy czatować z innymi graczami. Niestety, a może stety, wszystkie punkty, monety, poziomy i osiągnięcia zostaną utracone po wyjściu z gry.W tej grze jest także opcja budowania oraz edytowania różnorodnych rzeczy, a także udostępniać je, abyś mógł z nich korzystać. Tak samo mają na to inni gracze. Główną atrakcją to granie w przeróżne gry jak np. : "Jailbreak", "Adopt Me", "Epic Minigames", "Mining Simulator", "Arsenal", itd. Każdy na pewno znajdzie coś, co przypadnie mu do gustu!Powracając do budowania, umożliwia to tzw. ''Roblox Studio''. Pozwala on na budowanie różnych rzeczy, gier, itp.W Roblox istnieje wirtualna waluta, nazwana Robux (czytaj: Robuks). Dzięki niej można zakupić ( Nie ma na tej stronie żadnych osób/hackerów, którzy mogliby was okraść ) interesujące koszulki, spodnie, kapelusze, plecaki, okulary, skrzydła, narzędzia, twarze, animacje, itp., przez które nasza postać wygląda schludniej. W trakcie kupowania Robux'ów, jest taka możliwość jak dołączenie do Builders Club (Skrót BC). Jest to klub budowniczy, który pozwala na sprzedaż zbudowanych przez siebie map, koszulek, spodni, a także T-shirt'ów, za które otrzymasz wydane wcześniej Robuxy.Roblox jest według mnie bardzo interesującą i wciągającą grą. Moja ocena to 9.0/10.0.Smutne, że na niektórych mapach są małe błędy, których twórcy map i Roblox'a nie mogą naprawić, albo ich nie zauważyli. Wszystkie budowle, mapy i edytowane obiekty są naprawdę wspaniałe!. Gram już w nią ok. 6 lat. Próbuję nawet stworzyć swoją mapę z projektów, uczę się skryptować, a nawet budować niektóre elementy, np. samochody, czy własny pokój. Naprawdę polecam tą grę. Rozwija ona wyobraźnię i wiedzę. Trochę szkoda, że moderatorzy jeszcze nie dodali jeżyka polskiego, ale to nic wielkiego. Już nie dostajemy codziennych robux'ów. Kiedyś była taka opcja po zakupieniu Builders Club, lecz twórcy ją usunęli.