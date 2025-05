dead by daylight- Yui Kimura

Hej mordki!

Tak jak chcieliście zrobiłem dla was artykuł o nowym ocalałym z tego samego DLC co Oni czyli DLC Cursed I legacy, a chodzi mi o Yui Kimurę oraz pokażę wam kilka buildów z użyciem jej umiejętności.

Szczęśliwy traf - dzięki temu perkowi, gdy killer nas hitnie , ale nie powali nas umiejętność włącza się i nie pozostawiamy krwi na ziemi (czas zależny od poziomu perka), perk ten po upływie tego czasu nie działa.Wszelkie środki potrzebne- jeśli zrzucimy paletę, ale killer jej nie zniszczy możemy ją podnieść używając tej umiejętności, podnoszenie trwa około 4 sekundy, ale powoduje to, że jeśli chcemy podnieść następną paletę musimy odczekać dany okres czasu oczywiście też zależny od poziomu tej umiejętnościBreakout- ta umiejętność powoduje to, że jeśli killer podniesie ocalałego z ziemi, a my będziemy maksymalnie 6 metrów od tego ocalałego dostajemy bonus do prędkości zależny od poziomu umiejętności ( na pierwszym poziomie to 5%) oraz umiejętność ta pozwala ocalałemu, który jest niesiony przez zabójce szamotać się 20% szybciej dzięki temu grając ze znajomymi możemy coverować niesioną osobę blokując hak i przyjmując cios, co powinno pozwolić naszemu znajomemu na ucieczkę z objęć killera1.Pierwsza umiejętność jaką wykorzystam do tego buildu to oczywiściepo to aby móc w ogóle podnieść te palety co jest logiczne bo to jedyna umiejętność, która nam na to pozwala.2.Na drugim miejscu jestdzięki, której podniesiemy paletę szybciej i to jest kluczowe, np: jak oszołomimy zabójce raczej zdążymy podnieść paletę i kolejny raz go oszołomić (umiejętność ta jest aktywna tylko wtedy kiedy jesteśmy ranni)3. trzecia umiejętność toktóra pozwala nam na lecznie bez użycia apteczki ani pomocy innego ocalałego, co jest kluczowe, ponieważ jeśli jesteśmy ranni nasza zaradność się aktywuje, więc leczymy się na 99%, a jeśli zabójca chce nas gonić lub czujemy zagrożenie po prostu w pół sekundy jesteśmy zdrowi.4. Czwarta umiejętność zależy wyłącznie od gustu bo może być to zarównojak ija osobiście polecam Sprint lub Dead Hard, bo najczęściej możemy go użyć,nie potrzebujemy okna, wysokości ani szafki1. Breakout, który pomoże naszym znajomym na szybsze szamotanie się (pamiętajcie musicie chodzić bardzo blisko zabójcy)2. Niezłomny, dzięki któremu możemy raz wydostać się ze stanu agonii (czyli wstać z ziemi) i robić to 33% szybciej na trzecim poziomie umiejętności.3. Sabotażysta, który pozwala nam sabotować haki zabójcy (sabotujemy wszystkie widoczne haki na 99%, a gdy zabójca niesie ocalałego do jakiegoś haka, po prostu sabotujemy ten hak przed zabójcą co daje ogromne szanse na ucieczkę osoby niesionej przez zabójcę4.Flip Flop czyli perk dzięki któremu nasze wyleczenie się w czasie gdy leżymy 50% postępu leczenia jest przemianiane w szamotanie się do maksymalnie 50%, co pozwoli nam na szybsze wyszamotanie się.1. Żelazna wola, dzięki której nie wydajemy dzwieków, gdy jesteśmy ranni2. Szczęśliwy traf, który powoduje to że ranni nie pozostawiamy na ziemi śladów krwi3. Miejskie uciekanie, które pomaga chodzić na kucaka czyli powoduje to że poruszamy się o wiele szybciej gdy kucamy co pomoże nam w ukryciu swojej sylwetki przed zabójcą.4. Szybko i cicho co daje nam raz na ok. 20 sekund szybki skok przez okno lub paletę (wskoczenie lub wyskocznie z szafki) bez powiadamiania zabójcy i bez żadnego dzwięku, ale pamiętajcie że co 20s można skakać bez dzwięku na trzecim poziomie tej umiejętności.2.