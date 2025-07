WoT - Czołgi do 5 tieru, które warto mieć

InexTheLemon

WoT - Gra w klimacie II WŚ, w której powoli zdobywamy coraz to lepsze czołgi, niektóre silniejsze, inne słabsze. W tym poście pokażę ci kilka czołgów/niszczycieli czołgów, które radzą sobie bardzo dobrze na polu wirtualnej bitwy, które wyróżniają się swoją jakością. Zaczynamy! Hetzer, Tier 4 - Niemiecki niszczyciel czołgów, o umiarkowanym pancerzu z przodu, zdolnym zablokować pociski o gorszej penetracji. Pancerz boczny i tylny słany i cienki, większość, jak nie wszystkie pociski są w stanie przez niego przelecieć. Świetna siła ognia, zdarza się że niszczymy przeciwnika jednym strzałem z jego potężnego niemieckiego działa. Nie posiada wieżyczki, przez co długo zajmuje jego obrót wokół własnej osi. KV-1, Tier 5 - Czołg sowiecki, ciężki. Porusza się dosyć wolno, posiada pancerz który trudno przebić pierwszymi lepszymi pociskami, nawet z przodu, więc nie radzę atakować go czołgami lekkimi, ponieważ, delikatnie rzecz biorąc, zostanie z ciebie złom. Rosyjska maszyna oferuje także dobrą siłę ognia, kosztem dosyć długiego przeładowania. Matilda, Tier 4 - Czołg brytyjski, w kwestii pancerza sprawa podobna jak u KV-1. Można powiedzieć, że jak na Tier 4, pancerz jest bardzo, bardzo mocny, oczywiście kosztem prędkości. Żeby przebić Matildę, naprawdę trzeba się postarać, i posiadać dobre działo, w przeciwnym razie najlepiej jest uciekać, bo ta maszyna wojenna zmiecie twój czołg z powierzchni mapy. Często można zauważyć ciekawe wymiany ognia, kiedy to 2 Matildy prują do siebie, i próbują się przebić, czasem skutecznie, czasem nie :P PZ III A, Tier 3 - Niemiecki czołg lekki, o słabym pancerzu, dającym za to możliwość osiągania zawrotnych prędkości (50km, 55km max). Działo nie jest zbyt potężne, jednak niemiecka "wyścigówka", to czołg którym przede wszystkim powinno się spotować przeciwników, żeby niszczyciele i czołgi ciężkie mogły w pierwszych minutach gry pokazać siłę swoich dział i wywalczyć przewagę dla swojej drużyny. SU-76, Tier 3 - Rosyjski niszczyciel, ze słabym pancerzem, działem o średnim DMG, ale dosyć dobrej szybkostrzelności. Potrafi rozwinąc prędkość pozwalającą na ucieczkę z pola widzenia czołgom ciężkim i innym niszczycielom. Jest niszczycielem który przede wszystkim dobrze się sprawuje jako dobijacz i sprawca poważniejszego DMG na początku rozgrywki. W rękach dobrego gracza, naprawdę może zdziałać dużo, podobnie jak pozostałe czołgi.