Counter Blox - rozmyty ekran, brak kursora

maniek86krk

Witam wszystkich zgłaszam się do Was z problemem z grą Counter Blox otóż od kilku dni po uruchomieniu gry do ekrany głównego nie widzę kursora od myszki. Nie działa w trybie pełnego ekranu oraz w oknie dodatkowo jak uda mi się jakość wejść do gry to ekran jest rozmazany tak jakby "ocenzurowany" i nie mogę wybrać drużyny poza tym kamera jest bardzo zbliżona na postać którą mogę obserwować jak gra. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać ? Dodam jeszcze że testowo utworzyłem nowe konto na którym wszystko było ok czyli jest jakiś problem z moim kontem