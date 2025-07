Na czym lepiej grać na ps4 czy na pc?

hubcio43289 Łatwiej.

Cubeq_ Zależy na czym ktoś lepiej umie grać, ja osobiście polecam pc. Gram już trochę na komputerze, i wydaję mi się, że wtedy masz większą kontrolę nad postacią.





erykso123 Moim zdaniem na pc, bo łatwiej.

rado012391203 Zależy na czy jestes przyzwyczajony do grania w dane gry. Jedni lepiej grają na komputerze inni jednak na playstation lub innych konsolach. Ja osobiście wole grac na komputerze, ponieważ jest mi na nim łatwiej i wygodniej grac ze znajomymi.

Polska_najlebsza Pc i tyle

anonim123456789al pc to najlepiej

Wiedomeq duzo lepiej pc





Retardexe Na PC duzo łatwiej sie gra chyba ze masz 30 fps to lepiej na konsoli xD

jakub_kostur Jeśli szukasz informacji o tym, ile miejsca na dysku zajmuje Fortnite, dobrze trafiłeś. Rozmiar gry w wersji na PC, PlayStation 4 i Xbox One prezentujemy poniżej.



Liczba gigabajtów do pobrania zależy od platformy. Okazuje się, że najwięcej Fortnite „waży” na Xbox One, a najmniej na PS4. Poniżej szczegóły:



PC: 9,5 GB

PS4: 6,7 GB

Xbox One: 13 GB

godzillagnol5 moim zdaniem na ps4 i na nintendo swith bo jest wygodnie ja mam nintedo i jestem zadowolony

godzillagnol5 ps4 fajne i lubie na nim grać

magmamagra Do tego trzeba podejść indywidualnie. Mi osobiście lepiej na kompie. Co prawda nie mam ps tylko xbox, ale na konsoli nie daję rady nic zbudować. a na pc budowanie to łatwizna.

maciek3918 Na ps4 można na naparzance przyszykować sobie pasek z np. strzelbą

kapi32 według mnie na pc bo mi się lepiej gra i niewyobrażam sobie grać na ps4







Bremuszowski PC łatwiej

Kacper_Essen ps4 łatfo

wiktor_marszalkowski według mnie to lepiej na pc

Olajwer Mi się ewidentnię gra lepiej na pc nwm jak tobie

Myszon2010 jasne że pc

kjarek08 Kto na czym woli na padzie czy na myszce i klawiaturze?

xSzumix Moim zdaniem PC jest lepszy

koga130 ps 4 polecam

Kizakpl Moim zdaniem pc jest lepszy bo wszystko się łatwiej robi

Xones pc oczywiscie większa kontrola ruchu

NoSweatHug zależy jakiego masz pecka





Thorek24 pc bardzo łatwo

Thorek24 tylko opanować trzeba na nim granie więc powodzenia

Manoinak jak zaczynasz to lepiej na ps bo możesz sobie wł lekkiego aim bota a na pc to jak już wiesz jak co działa

Hultaj1234 Ja wole pc

Wojtasinio Dla mnie łatwiej na pc

jjagd27 Pc. Lepsze fps

xmaswixon Zależy to od Ciebie na czym Ci się lepiej gra. Ja osobiście wolę grać w Fortnite na komputerze.



RAINBOWxRAIN Pc zdecydowanie

Molenda123 Zależy

Kklisek Ja preferuje ps4

ziolki07 Ja osobiscie gram na ps4 moim zdaniem jest wygodniej na padzie. Ale jeśli umiesz grać na kompie to chyba lepiej na pc