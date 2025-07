Jak szybko wbić X tier?

Najlepiej grać taktyycznie i zespołowo. Dobierz sobie czołg który będzie pasował do twojego stylu gry. Graj w plutonie, bo za grę w plutonie dostajesz bonusy do doświadczenia. Korzystaj z rezerw osobistych na doswiadzczenie i kredyty które otrzymujesz za niektóre misje. Jeśli brakuje Ci kredytów graj na 1 tierze, ponieważ jego naprawa i uzupełnienie ammunicji nic nie kosztuje, lub zawsze możesz kupić pojazd premium. To tyle pozdrawiam :)

slawi

A to Twoje pierwsze czy drugie konto? Jak pierwsze to nie polecam lecieć na oślep do dychy, na tierach 7-9 będziesz się potwornie męczył. Jak drugie i robisz pod ten czołg-nagrodę, to już masz dużo możliwości żeby przyspieszyć grind - darmowe kody zaproszeniowe z jakimś piździkiem i/lub kontem premium i/lub goldem, następnie zakup Churchilla III na promocji + robienie linii IS-7. Zresztą jak jesteś doświadczony to sam to wiesz :smile: