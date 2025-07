IS 7 czy IS 4

Tak jak powiedzał @MafiaJegliniecTM. Oba czołgi są dobre, i bardziej zależy to co wolisz.

IS 7 soo much

Oba czołgi mają swoją odzielną technikę gry. IS-7 charakteryzuję dobra mobilność z działem 130mm a IS-4 posiada niebywale dobry pancerz niestety przepłacasz mobilnością, działo 122mm jest niezłe. Dodatkowo w najbliszym patchu 9.20 IS-7 dostanię buffa do mobliności i zwiększona liczba PW pojazdu. Co do lini IS-7 ma bardzo przyjemną linie mobilna i z dobrymi działami, IS-4 niestety linia dość ciężka ale od 9 tieru zmienia się ST-I niebywale świetny czołg ;) Wybór zależy od ciebie czy wolisz szybkość czy powolnę masakrowanie przeciwników :P

Część zacząłem robić ruską linie czołgów ciężkich , i nie wiem który jest lepszy IS 7 czy IS 4

