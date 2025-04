Pierwsze kroki z Mtg

Siemka, przychodzę dzisiaj do was z paroma radami dla początkujących jak odnaleźć się w świecie Magic the Gathering. Na początek coś ode mnie żebyście wiedzieli że warto mnie posłuchać. Gram w Mtg od dobrych 8lat w większości w wersji papierowej, brałem udział w turniejach rangi Grand Prix (GP), oraz bardzo interesuję się ogólnie uniwersum Magicka.



Mtg arena to coś na co wielu z nas czekało od dawna, by nie wydając kupy pieniędzy móc pograć sobie w tą wspaniałą grę.

Najważniejszym w Magicku, szczególnie w wersji online (arena) jest stworzenie swojej kolekcji by móc swobodnie budować decki które wam się podobają oraz którymi dobrze będzie wam się grać mam tutaj kilka ważnych tematów które chciałbym poruszyć:



1.Codzienne zadania

2.Umiejętne korzystanie z eventów

3.Wiedza gdzie przeznaczyć swoje monety

4.Gdzie znaleźć najlepsze decki z mtg!

5.Czym są wild karty



Zaczynajmy!

1. Tak jak wyżej zaczniemy od rozpatrzenia jak efektowniej robić codzienne zadania.Jest to bardzo proste każde zadanie które dostaniemy na początku dnia (lub po 24h od ostatniego zrobionego zadania) może być różnych wartości,najważniejsze w tym to by zawsze zmieniać zadanie które albo będzie najdłużej trwać i przy tym jego koszt wynosi 500 monet czyli minimalną nagrodę za zadanie, za każdym razem gdy nam się uda będziemy do przodu. Pamiętamy przy tym że zadania są różne i te dające więcej złota prawdopodobnie zajmą nam więcej czasu.2. Warto pamiętać również o codziennych wygranych jeżeli bardzo chcemy farmić golda. Dziennie może zostać nagrodzonych do 15 wygranych w tym łącza ilość złota wynosi 750 złota oraz 6 kart różnej jakości.3. Co tydzień w Mtg Arena pojawia się dodatkowy event, który działa na swoich własnych zasadach. Czasami zdarza się że sami musimy zrobić swój własny deck lub korzystamy z gotowych przygotowanych przez developerów. Zawsze gdy pojawia się event ograniczony czasowo zapewnia nam on unikalne nagrody, jak np. alternatywny wygląd landów, czasami inny wygląd kart, zawsze warto spróbować zdobyć coś ciekawego, często zmienione zasady sprawiają wiele zabawnych wydarzeń podczas rozgrywki.4.Wydawanie monet jest bardzo ważne w tworzeniu swojej kolekcji, zawsze kiedy zaczynamy nie warto wydawać złota na "constructed event" ciężko bez kolekcji złożyć dobry deck, oraz poznać inne którymi gracze grają więc przeważnie jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Najlepszym co może być jest wykorzystanie złota by dostać się na Drafta, lub seald event (ograniczony czasowo).Sprawia to nam najwięcej korzyści jeżeli zależy nam na szybkim zbudowaniu naszej kolekcji. Na Drafcie korzystamy z 3 boosterów gdzie wybieramy karty z których tworzymy deck, więc za wpłaconego golda już dostajemy karty (podobnie jak w kupowaniu boosterów) oraz dodatkowo możemy zawalczyć o nagrody w wysokości diamentów za które możemy wejść na każdy event oraz mieć dostęp do unikalnej zawartości sklepu, czy też eventu seald gdzie z 6 boosterów tworzymy deck którym też mamy szanse na zdobycie kolejnych krzyształów(gemy premium waluta). Trzeba zauważyć że w oby wymienionych wyżej eventach bardzo łatwo sprawić by zainwestowana waluta nam się zwróciła. Jednak przed rozpoczęciem należy zapoznać się z poradnikami odnośnie dodatku w którym będziecie uczestniczyć. Dowiedzieć się jakie karty są bardzo mocne, jakie kombinacje kolorów najlepiej ze sobą współgrają oraz uważać na archetypy np. czerwono-czarny agresywny, niebiesko-biały kontrolny.5. Teraz jeżeli już przechodzimy do contruted, czyli sami tworzymy deck i chcemy nim zagrać w którymś z eventów, jesteśmy pewni swoich umiejętności, oraz kart które mamy. Zawsze należy zapoznać się z "metą" jeżeli chcemy podejść do tego poważnie. Meta czyli najpopularniejsze decki w danym momencie w grze, są one tworzone w głównej mierze przez profesjonalistów którzy zarabiają na tej grze (najczęściej w wersji papierowej). Stronami które warto przeglądać jest "channel fireball" tam również jest wiele poradników na temat draftowania, oraz nowości w świecie Magic the Gathering. Drugą ze stron które warto odwiedzić jest "Mtgtop8" tam dowiemy się o najnowszych turniejach online jak i papierowych oraz jakie decki i jakie miejsca zajęły, najbardziej będą nas interesować turnieje w formacie "standard" gdyż jego jest najwięcej na Mtg Arenie oraz początkujących graczy on może najbardziej interesować (a przynajmniej powinien by jak najlepiej zapoznać się z grą).6. Ostatnim tematem który chciałbym poruszyć są wild karty, czyli przedmiot który możemy użyć by stworzyć kartę o tej samej rzadkości. Przestrzegam przy nie używać ich na samym początku przygody, najlepiej najpierw zastanowić się które karty będą najbardziej przydatne w decku który wam się podoba, oraz czy jest to dość unikatowa karta np. gra w kilku deckach.Mam nadzieje że moje rady przydadzą się wam na początku przygody w świecie Magicka, Powodzonka!