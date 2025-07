Minecraft czy brawl stars

Oba są super, mimo iż w Brawls Stars mało nowego się dzieje, to i tak to wciągająca gra, a Minecarft ma serwery solo i multiplayer, więc tam raczej ciężko się nudzić, zwłaszcza że poza survivalem i budowaniem na trybie creative mozesz grać jeszcze w różnego rodzaju gry np. bedwars, hide and seek ( chowanego ), deathrun itd.

to i to jest super

Obie te gry są super. Minecraft jest bardziej różnorodny, lecz z kolei w Brawl Stars no to jest typowa grana zabicie czasu, która mimo wszystko nie nudzi się szybko, a przynajmniej mi :)

nwm to i to mam

