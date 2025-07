Sprzedaż Broni Ratowanie Świata

Siemka :D.Sprzedaje bronie do Fortnite:Ratowanie Świata za Paysafecard,PayPal,Przelew/Blik,Skrill,SMS, lub przedmioty steam. Cennik:(Przy większych zakupach niższe ceny i bonusy) Broń 130:3zł Broń 106:2zł 200 słońca:4zł 200 wydajnych/utlenionego:2zł Pułapki 130fp:(burty/gazowe) 1zł za 20 sztuk Rzadka dynietnica modowana legacy na wode/nature/energie:10 zł 200 ziół:2zł Pomagam także w obudowaniu i ukończeniu dowolnej burzowej tarczy za 10 zł(dorzucam broń 130 i porady doświadczonego gracza :v). Chętnych i po więcej informacji zapraszam do dodania mnie na discord: GloriousStone #0476 lub pisania w komentarzach Mam ponad 30 potwierdzeń legitności od zadowolonych klientów także bez obaw o scam : )

