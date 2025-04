Kulpa

Zarejestrowałem się z linku ze strony, ściągnąłem apkę (wszystko z gamehaga) Miałem wbić zamek na poziom 11, wbiłem go dwa dni temu i do dzisiaj nie otrzymałem KD. Wiecie z kim można się skontaktować, żeby otrzymać to KD ? Z góry dzięki za pomoc.