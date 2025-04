czy wy tez tak macie?

KappaHype

Przeczytaj dokładnie to co napisałem. Jeżeli naprawdę dużo użytkowników zgłosi, że artykuł jest plagiatem, nie trafi on do oceny moderatora, tylko zostanie odrzucony z poziomu użytkowników.

Podejrzewam, że wówczas nie otrzymasz KD, dlatego, żeby zapobiec niewłaściwemu ocenianiu porządnych artykułów jako plagiat, tylko aby zyskać KD.