One Piece Online 2 Pirate King - Info

Poniżej krótko i zwięźle przedstawię - One Piece 2: Pirate King

Lekarz - jak sama nazwa wskazuje uzdrawia lecz również i rani dzięki zatruciom.

Żeglarz - typowy "tank" czołg zawsze na pierwszej linii ognia.

Snajper - klasa dystansowa obrażenia fizyczne zadawane z daleka.

Mroczny mag - również walczy na dystans jednak w tym przypadku są to obrażenia magiczne.

One Piece 2: Pirate King jest grą przeglądarkową z gatunku MMORPG jest to kolejna część gry wydanej w 2014 roku One Piece Online opartej na anime One Piece oraz na komiksie - manga.W grze wcielamy się w pirata obejmujemy dowodzenie nad własnym statkiem pirackim i zbieramy drużynę/załogę z którą przemierzamy cały przepiękny świat gry. Walczymy z różnego rodzaju przeciwnikami i staramy się pokonać wszystkich napotykanych przeciwników aby stać się najlepszą pitarką/piratem na całym świecie :)Zanim rozpoczniemy swoją przygodę przyjdzie nam wybrać klasę naszej postaci. Dostępne do wyboru mamy cztery klasy: żeglarz, mroczny mag, snajper i lekarz.Każda klasa ma swoje wady i zalety w skrócie:

Walka w grze odbywa się w systemie turowym wybieramy zwykłe ataki jak i umiejętności, zdolności naszych postaci co wpływa na różnorodność potyczek. Mamy również możliwość po osiągnięciu 20 poziomu na ustawienie szybkich automatycznych walk z wykorzystaniem naszych umiejętności i zdolności. Jest to dość przydatna opcja w sytuacjach gdy jesteśmy pewni zwycięstwa i szkoda nam tracić czasu na przeprowadzenie całej walki.

Dostępne w grze są różnego rodzaju wydarzenia i przygody PvE takie jak walki z bossami, przejmowanie kontroli nad liniami, walka ze światowym szefem czy z łańcuszkiem strażników i wiele innych.

Oczywiście nie mogło również zabraknąć trybu PvP takie jak areny, bitwy piratów czy potyczki drużynowe. Dostępna jest tabela najlepszych piratów na serwerze za punkty zdobyte w PvP możemy rekrutować nowe postacie do swojej załogi.



Każdy znajdzie coś dla siebie zarówno miłośnik PvE jak i PvP wszystko zależy od nas samych w jaki sposób chcemy przeżyć tę piracką przygodę.







Gra się świetnie jeżeli ktoś grał w pierwszą część jej kontynuacja spodoba wam się na 100% jest w niej wszystko co było najlepsze w One Piece z masą nowych pomysłów. One Piece 2: Pirate King polecam wszystkim zwiedzić piracki świat i być może stać się najsilniejszą piratką/piratem na świecie. :)



Poniżej jeszcze krótki filmik gdyż czasami nie chcemy czytać, a zobaczyć szybko jak sama gra wygląda. Choć polecam zagrać i samej/samemu się przekonać.