Czy ktoś z was wykorzystywał może KD na kardy prepaid w USD lub EUR i może napisać w jaki sposób można je wykorzystać i czy da się je np. podpiąć do Paypal lub innych tego typu serwisów? Z góry dziękuję.

Asven

Po zakupieniu tutaj tej karty zostaniesz przeniesiony na taką stronkę, gdzie będziesz zapytany o to czy chcesz kartę wirtualną. A potem nie będzie żadnej opcji przenieś pieniądze czy czegoś podobnego. Próbowałam ją podpiąć do czegokolwiek i niezbyt mi to wyszło. Ale jeśli komuś się udało, to może wytłumaczyć jak to zrobił :)