Postać do carrowania

azir słabe early mocny late, ahri spoko, vladimir op, a tak ogólnie to wszystko co ogarniasz

GP, jeżeli ogarniesz beczki (mi to zajęło 2-3 gry) to wygrywasz praktycznie każdą grę, Katarina też jest dobra na low elo.

Na low elo z twoich propozycji jest vladimir , mocny dmg z pasywy dużo hp oraz bycie nie do zabica na te 2 sekundy czyni Vladimira postać nie do zabicia na low elo. Nie potrzebuje dużo skilla .

Join the conversion by creating an account on Gamehag