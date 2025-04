Broken champy w lidze legend - ARAM

Kamikos

podeślijcie jakieś broken champy na aramie z którymi bardzo łatwo wygrać, poniżej trochę moich typów Master yi - zwykle carry w lategame gdy ma bardzo mały cd na Q Ahri - charm (fullcombo) i osoba z teamu to gwarantowane zabójstwo Xayah - pasywka przebija całe fale co daje ultraszybką farmę + zgranie z E jeżeli ktos podejdzie po twojim farmienie jest to oneshot