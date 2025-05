Toksyczni gracze League of legends.

NejtanBoj

Dlaczego gracze League of legends są tak toksyczni?





Gram juz dość długo w tą grei nigdzie nie spotkałem się z takimi toksycznymi ludźmi jak na serwerze EUNE. Wchodzisz do gry rankigowej czy też normalnej, pełen energii i liczysz, że wygrasz, bo nieźle Ci idzie. Aczkolwiek jedyne co cię spotyka to osoba, która feeduje, a na czacie widać tylko "report jungle no gank","fucking retards", "0 help noobs" czy też miliony rzeczy o twojej matce (niektórzy ludzie są serio pomysłowi, jeśli o to chodzi xD). Mimo że starasz się jak możesz, to i tak znajdzie się taka osoba, która psuje humor innym graczom. Wiadomo-każdy może mieć zły dzień, ale to nie znaczy, że ma prawo wyzywać wszystkich i prowadzić drużynę ku przegranej. Czy naprawdę bycie tokycznym w czymś pomaga? Nie sadzę. Oczywiście nie tylko takie osoby irytują innych. Są też typowi trolle, których celem jest pogorszyć gre innym.

Np. Grasz sobie normala, wybierasz postać na swoją linię, a gdy patrzysz na picki kompanów widzisz Yasuo na adc. Gdy tylko coś napiszesz najczęściej dostaniesz odpowiedź "it's normal bro" lub żadnej.

Naprawdę niezależnie od tego czy grasz kolejkę rankingową, normal czy Aram, to feedowanie lub pickowanie championów na nieodpowiednią linię (oczywiscie nie tyczy się to Arama) jest czystym chamstwem.

Uwierzcie, że takie postępowanie jest nie fair wobec innych. Może tobie daje to frajde, ale inni jakoś tego nie odczuwają. Zapewne gdyby role się odwróciły i to toxic lub feeder dostali takich graczy do drużyny to byliby wielce oburzeni zaistniałą sytuacją (ludzka hipokryzja <3).