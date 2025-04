Ostatnio zauważyłem że trochę osób ma rangę redaktora, jak ją zdobyć i co ona daje?

Daeelzis

Otrzymują ją użytkownicy, którzy często piszą artykuły i są one wysoko oceniane. Jeśli się nie mylę to ta ranga pozwala na wysyłanie większej ilości artykułów w ciągu 1 dnia, choć mogę być w błędzie. No i oczywiście dodaje prestiżu :)