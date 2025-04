Crisu17

Na każdej stronie podobnej do gamehag (a jest ich kilka) można zarabiać pieniądze, jednak jest to proces ********* długi, żmudny i nieopłacalny jeśli oczywiście porównać stosunek poświęconego czasu do otrzymanej nagrody. Prawda jest więc taka, że jeśli chcesz zarabiać pieniądze musisz pracować. :D