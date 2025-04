Margonem - expowiska do 150 poziomu.

A więc zaczynajmny!

1-10 lvl

Wioski startowe (tam gdzie pojawiamy się po założeniu postaci)

Przed wyjściem z mapki polecam kupić pełny ekwipunek na 7 poziom

10-15 lvl

Niedźwiedzie - Niedźwiedzi uskok

Szkielety - podziemia na mapce Stare ruiny

Szczury w murach Ithan

Żubry nad Karka-han

16-21 lvl

Demony - Eder w siedzibie maga

Miśki - Leśny bród

Gacki - jaskinia w Dolinie rozbójników

22-33 lvl

Zulusy Tygrysia Granica, Osada Zulusów

Mrówki - Leśny bród

Demony - Eder w siedzibie maga

Ghule - Wioska Ghuli

34-45 lvl

Wilki - Warczące Osuwiska

Orki - Orczy Bastion

Ghule - Wioska Ghuli

Bandyci - Pagórki Łupieżców

Puffy - Pieczara Niepogody

Gnomy, Aligatory, Krokodyle - Złowrogie Bagna

46-60 lvl

Koboldy - Niźina Wieśniaków - Lazurytowa Grota

Olbrzymy - Zapomnianym Szlak - Kamienna Jaskinia

Galarety - Zapomniany Szlak - Mokra Grota

Pokątniki - Podziemne rozpadliny w sosnowym odludziu

Kozice - Baszta Wilczych Kłów

Pszczoły - Grota Gathol p.4, Grota Furmurk p.4

61-71 lvl

Mrówki - Szumiąca Gęstwina

Darhouny - Zdradzieckie Przejście

Mnisi - Świątynia Andarum, Podziemia Świątyni

Wieczornice, Lesze, Południce - Księżycowe Wzniesienie

Tolloki - Gliniana Pieczara

Demilisze - Kopalnia Thudl Ultok p.4

Wermonty - Rachminowa Jaskinia p.3, p.4 i p.4 przepaście

72-80 lvl

Alghule - Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan

Minotaury - Labirynt Wyklętych w Nizinie Wieśniaków

Krasnoludy - Labirynt Margorii, Kopalnia Margorii, Margoria Sala Królewska

Mniśi - Biblioteka Andarum

Nieumarli Mnisi - Erem Czarnego Słońca

Ogniki - Bagna Chojraków

81-90 lvl

Korredy - Magazyn Win w Winnicy Meflakasti, Zielona Grota p.1, p.2, p.3

Nieumarli Mnisi - Erem Czarnego Słońca

Alghule - Skalne Cmentarzysko na Płaskowyżu Arpan

Szkielety - Płaskowyż Arpan, Sucha Dolina

Impy - Podziemne Rozpadliny w Sosnowym Odludziu

Mutanty - Grota Samotnych Dusz

91-100 lvl

Miśki - Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa

Impy - Podziemne Rozpadliny w Sosnowym Odludziu

Centaury - Mapki w górę od mythar

Piraci - Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów w Latarnianym wybrzeżu

101-106 lvl

Piraci - Korsarska Grota, Ukryta Grota Morskich Diabłów w Latarnianym wybrzeżu

Miśki - Firnowa Grota, Lodowa Wyrwa

Piaskowe potwory - Piachy Zniewolonych

107-120 lvl

Mumie - Ciche Rumowiska, Dolina Suchych Łez, Oaza Siedmiu Wichrów

Skorpiony - Madgradit

Górale - Mapki pod Kanionem Szaleńców

Ogniki - Kuźnia Worundriela

121-132 lvl

Nieumarli Piraci - Wyspa wraków

Skorpiony - Madgradit

Ogniki - Kuźnia Worundriela

Czerwoni Orkowie - Osada Czerwonych Orków

133-140 lvl

Berserkerzy - Zaginiona Dolina i dalsze mapki

Magmowe Golemy - Kuźnia Worundriela p.7 sala 4

Golemy - Caneum

141-150 lvl

Gobliny - Lokum Goblinów w Orczej Wyżynie

Praorkowie - Nawiedzone Kazamaty

Ważki - Pachnący Gąszcz, Jezioro Ważek, Las Zadumy



To by było na tyle z expowisk do 150 poziomu.

Mam nadzieję że pomogłem :).

