Na pierwszy rzut oka - World of Warships

Artykuł ten będzie przedstawiał moje pierwsze wrażenia z Gry World of Warships.Gra War of Warships jest symulatorem bitew wodnych. Moim zdaniem jest to jeda z najlepszych o ile nie najlepsza gra oddająca realie bitew morskich. Nie jestem fanem tego typu gier ale ta mnie urzekła. Ma bardzo wiele mechanik których początkujący gracz napewno odrazu nie zrozumie. Posiada wiele typów łodzi:-Pancerniki-Lotniskowce-Niszczyciele-KrążownikiTaki duży wybór różnych rodzaji łodzi pozwoli nam przez pewnien okres czasu ciekawość gry, dodając do tego ciągły rozwój mamy zapewnioną bardzo długą ciekawą rozgrywkę. Myśle, że jest małe grono ludzi którym by ta gra nie zaimponowała dbałością o szczegóły. Spore grono map da nam przez długi okres czasu nie doznamy monotoni.Jeśli ktoś lubie rozwijanie postaci(łodzi) czyli gry typu RPG to gra napewno go wciągnie. Gra posiada drzewo rozwoju coś na typ World of Tanks. Sama rozgrywka sprawia dużo frajdy i można by się w nią zagrywać godzinami. Z minusów przynajmniej dla mnie to tak samo jak w WoT'cie gra może się stać mononotona gdy zdobycie następnego pojazdu graniczy z cudem, bo potrzeba do niego tak dużo doświadczenia. Dla innych jest to oczywisty plus bo mają wyzwanie i dlatego w to grają. Kolejnym minusem jest tak zwane pay to win, co to oznacza chyba każdy wie. Wiele osób mogło by się ze mną kucić tak samo jak w World of Tanks ale jest to napewno nie mała pomoc w grze.Kończąc w kilku słowach gra jest napewno ciekawa i wciągająca, ale nie dla każdego. Myśle, że mogę śmiało poleciecić do przetestowania tym bardziej że jest ona darmowa.