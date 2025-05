Star Stable Online - recenzja.

Cześć! W dzisiejszym artykule chciałam zrecenzować grę Star Stable Online, zapraszam do czytania!

Możliwość zmiany konia oraz jego wyposażenia.

- Polska wersja językowa.

- Opcja tworzenia klubów, grup i zawierania kontaktów.

- Ogromny świat 3D do eksplorowania.

- Wiele zadań i regularne aktualizacje.

- Możliwość zmiany wyglądu postaci.

- Opcja posiadania zwierzaka (np. lis można go włożyć do torby która jest jednym z wyposażeń konia).

- Konie są za SC (Star Coins) przez co osoby, które nie mają SC mogą posiadać tylko startowego konia.

- Bez SR (Star Ridera) można dojść tylko do 5 poziomu.

- Długi czas oczekiwania na koniec aktualizacji.

- Po aktualizacji przez ilość osób w grze wszystko wolniej chodzi.

- Większość terenów jest do odblokowania tylko z płatnym Star Riderem.

- Gra posiada błędy.

- Wolne wbijanie poziomów.

WNIOSEK

SSO (Star Stable Online) to gra o koniach pełna przygód. Mamy tam swoją postać, którą się poruszamy, możemy zakupić jej ubrania i dodatki za walutę w grze SC (Star Coins) i Szylingi Jorvik. Szylingi Jorvin dostajemy za wykonanie zadań, a SC za zakupienie ich lub zakup Star Ridera (SR) na zawsze, wtedy dostajemy w każdą sobotę 100 SC! Oprócz postaci mamy też konia, można mieć ich więcej. Konie także można kupić za SC, konie też mają swoje dodatki, można je kupić iza Star Coinsy i za Szylingi.Jak już wyżej pisałam 'gra o koniach pełna przygód' tak to prawda, jest tam wiele, bardzo wiele zadań do wykonania, a nawet jeśli wszystkie zostaną już przez nas zrobione, w każdą środę jest aktualizacja i wtedy często dochodzą różne zadania.W SSO można tworzyć kluby, grupy i pisać ze znajomymi.Plusów i minusów jest na równi, lecz tak czy inaczej SSO to wspaniała gra z ogromnym światem, sama gram i polecam.Star Stable Online to cudowna gra z super światem 3D. Można tam poznawać nowych ludzi, brać udział w wyścigach jak i mistrzostwach, kupować konie, ubrania. Jak każda gra ma jakieś swoje minusy np. jest tylko postać dziewczyny no i gra sama w sobie czasem się trochę laguje. Sama gram w SSO i serdecznie polecam osobom, które kochają konie. W grze można przeżyć niezłą przygodę dzięki zadaniom, których jest serio sporo, regularnie co każdą środę jest aktualizacja i wtedy te zadania są najczęściej dodawane. Gra ma wątek i jest ciekawa, po jakimś czasie zadania robią się ciekawsze, niektóre nawet lekko straszne i trudne ale wszystko da się na spokojnie przejść. W SSO zaczęłam grać rok temu, na początku bardzo szybko można wbić poziomy, lecz później robi się trudniej, ciężko jest mieć wysoki poziom, ponieważ wszystko idzie wolniej, nawet jeśli dostaniemy dużo PD (Punktów Dodatnich) może wydawać się nam, że to było strasznie mało, sama już dotarłam do tego poziomu i na serio, jest dosyć ciężko, lecz bardzo i to bardzo ciekawie. Jak już wyżej wspominałam, w grze można mieć swój klub, w którym można robić spotkania, mieć strój klubowy, z tego co wiem klub można stworzyć chyba za 50 SC ale nie jestem pewna. Star Coinsy można kupić na stronie Star Stable Online, trzeba się tam zalogować na konto, na stronce także można wybrać serwer na którym się będzie np. jest taki serwer jak ciastko lub miodek, to są chyba dwa najpopularniejsze, ja za to wybieram te mniej znane, ponieważ tam nie ma tylu osób i gra się tak nie zacina, oczywiście gdy chcę spotkać się ze znajomą z innego serwera to umawiam się z nią poprzez pocztę, jest takie coś, że można wysyłać do siebie listy i to też jest spoko opcja.Ja bardzo lubię SSO, a wy gracie? ;) Na ile oceniacie artykuł i całą grę? Ja Star Stable oceniam 7/10, 3 punkty w dół z powodu na wiele minusów, ale w sumie to każda gra ma jakieś swoje minusy. :D