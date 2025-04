Artykuł 1000 punktów

Czy wy też pisaliście artykuły i nic nie otrzymaliście z tego mimo iż były dobrze napisane ,a w zakładce "Nowości" widzę szczerze tyko recenzję gier i to bardzo prostacko napisane i oni za to mają 1000 punktów : )

Napisz do Misty, to pewnie jakiś błąd :/

Prostacko napisane? Wypraszam sobie, pisanie jednego artykułu czasami zajmuje mi naprawdę dobrą godzine, a dziennie staram się napisać 2-3. A poza tym, nie znam osoby która dostałaby 1000KD za arta, te artykuły które trafiają do ,,Nowości" dostają zazwyczaj 300KD, natomiast te ktore trafiają na forum 100KD. Jak koledzy wyżej, napisz do supporta.

Vulpixon732

Nawet za mój artykuł który został wstawiony nawet na oficjalny Fanpage dostałem max 300. Nawet nie wiem ile trzeba byłoby kombinować by dostać aż 1000 KD.

A jeśli nie dostałeś KD za artykuł, lepiej napisz do supportu w tej sprawie bądź do Misty, bo nie sądze by mógł być wstawiony bez nagrody.