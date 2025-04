Gamee - Niesamowita Aplikacja na Androida

Gamee to wielki zbiór różnych mini gier. W Gamee chodzi o rywalizację między znajomymi i pobijanie rekordów w grach między miastami. Mini gry nie musimy pobierać, gdy już jakąś sobie wybraliśmy włącza się 2 sekundy i możemy już grać. Aktualnie jest już ponad 50 gier. Opisze wam więc 2 fajne mini gry z Gamee:Po zaczęciu gry tworzy się okrąg. W okół tego okręgu leci sobie statek kosmiczny. Po środku okręgu jest armata, która strzela małymi kolorowymi kuleczkami w różne strony. Naszym zadaniem jest omijać kulki statkiem żeby w nas nie uderzyły. Kiedy kulki uderzą w statek, rozpada się i kończymy naszą grę. W okół okręgu są też przyjazne kuleczki. Jeżeli w nie wlecimy zyskujemy punkty.Naszym zadaniem w tej grze jest układanie jak najwyższej wieży z klocków lego. Do góry ekranu pojawia się rączka z lego która trzyma właśnie klocki. Aby klocek spadł i zaczeła się układać nasza wieża trzeba kliknąć ekran. Gdy zwlekamy się z upuszczeniem klocka lego, nasza dłoń zaczyna się coraz szybciej poruszać w lewo i prawo. Klocki trzeba układać jedno na sobie żeby zdobywać punkty.Gamee jest niesamowitą aplikacją, doskonale można się z nią bawić. Jest to jednak mało popularna gra, więc zachęcam was do pobrania tej aplikacji.9/10Polecam z całego serca!

***** sebastiukSpam – wiadomość zawierająca codzienną aktualizację reklamy, wirusów bądź trojanów. Spam, w przeciwieństwie do ważnej poczty w jeszcze ważniejsze sprawie, idzie błyskawicznie; gdyby Poczta Polska dostarczała spam, byłby on w grupie nielicznych przypadków, w których Poczta z Trąbką działałaby punktualnie. Zresztą Poczta Polska dostarcza czasami spam, ale są to tylko marne ulotki, najczęściej reklamujące Fundusze Ubezpieczeniowe, pizzę albo inne badziewie.

Spam z serem

Amerykański spam z serem ma wydłużony termin przydatności do spożycia

Thisisspam

Król Leonidas pozbywający się spamu

Spampobyku

W naszym sklepie z viagrą jest największy wybór



Najpopularniejsza forma rozsyłania spamu to e-mail. Spam jest bardzo lubiany ze względu na wysokie wygrane, dochodzące do wielu milionów dolarów. Wiele osób korzysta również z promocji na zakup Cenzura2 lub Photoshopa. W większości przypadków, usuwanie wiadomości spamowych, może pochłonąć nawet do 90% czasu życia danego użytkownika.



Według osób dotkniętych emailowstrętem, z pomocą spamu można otrzymać też spyware, który otwiera nasz komputer na cały świat i dopisuje do nieformalnej listy wolnych zasobów internetowych (tzw. botnet) albo przestawia układ klawiatury QWERTY na dowolny inny; posiada też możliwość dynamicznej zmiany układu klawiatury, kiedy już – pogodzeni z tym nieszczęściem – za pomocą markera opiszemy klawiaturę od nowa.



Przykłady spamu

Errors

Spam errorboxów.

[edytuj] InFoRmAcJa Od BoGaTeGo KuMpLa



HeYy StAr\/! W|/_AśNiE wYgRaUeM 1000$ w KoNkUrSiE nA nAjWiEnKrZeGo PeNiSa! AlE bO JeStEśMy KuMpLaM| To UzNaŁeM Że Ty TeRz MoŻeSz WzIoNć UcIaU w KąKuRs|e. KlIkNiJ TuTaJ!.

[edytuj] To nie żart!



Dwieście lat temu młoda dziewczynka imieniem Hillary Clinton zeszła do piwnicy. Wtedy wujek [CENZURA]ł ją siekierką, od tego czasu codziennie jej duch nawiedza okolice County Reno. Jeśli nie wyślesz tej wiadomości do 500 osób, coś takiego przydarzy się tobie!

[edytuj] Twój komputer może być zarażony! PRZECZYTAJ!