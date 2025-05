Jak założyć konto na Armored Warfare, aby było one uznawane za NOWE przez Gamehag

Nirv Pytanie jak wyżej. Mam już dość zakładania nowych kont i marnowania czasu na wykonywanie zadań, kiedy Gamehag nieustannie odrzuca wykonane zadania, za powód podając niezałożenie nowego konta, podczas gdy konto oczywiście jest nowe i zakładane przez link z strony Gamehag "GRAJ ZA DARMO".



Tak pisałam do Misty, ale ciągle odpisuje to samo:



"Zadanie mogło zostać odrzucone z powodu jednej lub kilku przyczyn: - Brak rejestracji w grze poprzez link - Wykonanie misji niepoprawnie lub nie w całości - Grałeś już w tą grę wcześniej - Nie potwierdziłeś adresu e-mail w grze - Twój nick w grze nie jest podobny lub taki sam jak na Gamehag Sprawdź proszę, czy wszystkie te wymagania są spełnione. W razie potrzeby napisz do mnie ponownie! :)"



Oczywiście rejestracja dokonana poprzez link, mail został potwierdzony, zadanie wykonane, pierwszy raz zajrzałam do tej gry z powodu chęci zdobycia KD. Nick na grze jest taki sam jak na Gamehag + cyferki. Zgodnie z poleceniem pisze ponownie do Misty, a support odsyła tę samą formułkę i powstaje błędne koło.



Kiedyś miałam podobną sytuację z My Little Farmies, przez co rzuciłam sprawę po założeniu 5-7 kont, czyszczeniu ciasteczek i pamięci przeglądarki i korzystania z innej przeglądarki do zakładania konta.



Czy istnieje jakiś sposób, aby "poprawnie" założyć NOWE konto?

Morkamahi Najlepiej zainstalować nowa przeglądarke wtedy zarejstrować sie potwierdzic mail wygrac te 25 bitew tylko te losowe bitwy ( gracze vs gracze ) wtedy robisz zrzut ekranu profil - statystyki i powinni normalnie zaakceptować mi ciągle tez nie akcpetowali ale ja zrobiłem taki błąd ze grałem coopa zamiast na graczy ja to zmieniłem i odrazu zatwierdzili a nie musiałem dlugo czekac bodajże 30 min

Nirv Masz na myśli nową przeglądarkę w sensie, żeby reinstalować chrome/firefoxa, czy mam szukać kompletnie innej przeglądarki?

KappaHype Trudno stwierdzić co jest konkretną przyczyną, jedyne co Ci mogę napisać, to fakt, że gamehag nie może wykryć Twojej rejestracji konta poprzez stronę.

Dzieje się tak z różnych przycznych, zazwyczaj są to wtyczki typu adblock.

Inną przyczyną jest też niepotwierdzanie maila, co wydaje się błahą sprawą, ale jest bardzo ważne. Pamiętaj też, aby po kliknięciu "Graj za darmo" natychmiast przystąpić do rejestracji, zamiast szperać po stronie, do której zostajesz przekierowana.

Osobiście nie miałem żadnych problemów po skorzystaniu z zupełnie nowej przeglądarki (wcześniej opera, teraz Microsoft Edge). Czasem jednak problem może tkwić w samym dostawcy internetu, choć z tego co widziałem, dotyczy to głównie War Thundera.

Zapraszam na serwer Discord, do zakłądki #faq, jest tam również przykład prawidłowo wykonanego zrzutu ekranu, co eliminuje ryzyko odrzucenia.

Nirv Dziękuję bardzo. Jeszcze dzisiaj pobiorę operę i wypróbuję Operę (zapomniałam kompletnie o istnieniu tej przeglądarki, bo za nią nie przepadam). Używam też adblocka i nigdy mi nie przyszło do głowy, że może to spowodować takie problemy. Dziękuję za radę, obojętnie czy on powoduje te problemy, czy też nie, najlepiej będę go wyłączać przed każdym rozpoczęciem zadania. Nie miałam problemów z zaliczaniem zadań na War Thunder, więc nie sądzę aby była to wina dostawcy.



Wyposażona w nową wiedzę spróbuję po raz kolejnny i dam zanć jak rozegra się dalsza sytuacja ;)

Morkamahi Nie reinstaluj przeglądarki zostaw ja zainstaluj jeszcze jedna np chrome czy mozilla czy tam opera a nawet internet exploder po prostu CZYSTA PRZĘGLADARKA i wtedy sie zarejstruj i zainstaluj wtedy wkonaj misje i raczej nie powinno byc zadnych problemow.

Nirv Zainstalowałam Operę. Zalogowałam się na Gamehag. Weszłam na podstronę Armoref Warfare. Kliknęłam "DO BOJU". Wyskoczyło okienko rejestracji. Zarejestrowałam się. Potwierdziłam e-mail. Uruchomiłam grę i Ustawiłam nick na podobny do mojego w Gamehag. Zaczęłam grać., udało mi się wygrać 25 bitew losowych gracze vs gracze. Wykonałam screena statystyk profilu, który potwierdza wygrane i wysłałam do Gamehag. Czekam na rozpatrzenie.



Nirv "Zadanie w grze Armored Warfare zostało odrzucone. Wygląda na to, że nie zarejestrowałeś nowego konta w grze"

Istnieje jakaś szansa na to, że to ja zrobiłam coś źle?

Firkrann Mialem podobnie z wieloma innymi grami i nie sobie odpuscilem

Nirv Ponownie napisałam do Misty wyjaśniajac sprawę i otrzymalam następującą wiadomość:



"Jeżeli wykonałeś wszystkie czynności poprawnie, problemem mogą być duplikaty adresów IP innych użytkowników grających w tą grę. W przypadku, gdy IP jest takie same dla więcej niż jednego użytkownika, pozostali nie mają możliwości zaliczenia zadania. Niestety jest to coś na co nie mamy wpływu, zazwyczaj jest to problem spowodowany przez dostawcę Internetu. Może się on też pojawić w wypadku wielu osób korzystających z tej samej sieci. W tym wypadku niewiele da się zrobić, i zalecamy po prostu wykonanie innych zadań."



Trudno mi uwierzyć, że ktoś z identycznym IP wykonał już to zadanie, gdyż nie znam nawet nikogo mieszkającego w pobliżu, kto korzystałby z Gamehag, ale niczego nie można być pewnym. Mieszkam w niewielkiej wsi i problem wspólnego IP chyba nie powinien wychodzić poza moja miejscowość (podobno problem wspólnego IP pojawia się w sieciach osiedlowych / radiówkach) , więc tym trudniej jest mi wyobrazić sobie, że ten problem naprawdę mnie dotyczy.



Powinnam właściwie zamknać temat, ale spróbuję jeszcze jeden ostatni raz. Założę konto z telefonu używając transmisji danych sieci a2mobile zamiast korzystać z domowego wi-fi od prywatnego dostawcy. Powinnam mieć inne IP. Ale to już ostatnia próba.