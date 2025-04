Overwatch grą roku oraz w przecenie

11Bartekv13

Tylko overwatch yeah :P

Jak wiemy lub niektórzy nie overwatch został grą roku to niepodlega dyskusji jednak o co caly ten szum,overwatch w ciagu roku zgromadził około 30 milionów graczy oczywiście niesą to aktywni gracze lecz konta na których chociaż przez chwile zawitał płatny overwatch(kupiony niemylić z darmowym weekendem).

To teraz przeliczmy sobie ile to wyjdzie zarobku za samą sprzedaż gry ,uznajmy że gra kosztowała około 150 złotych i pomnóżmy to przez 30 milionów wyjdzie nam jakieś 4 miliardy złotych złotych z samej sprzedarzy gry gdyby każdy z tych 30 milionów kupił ją za 150zl,pamietajmy iż gra posiada też bardzo dobrze znany z csa system skrzynek przez co niemozemy narzekać na co wydawać pieniądze :P

Jak wiemy blizzard długo wspiera swoje produkcje oraz nieleje na graczy ciepłym moczem jak niektóre firmy(ekhem VALVE) dlatego niemusimy się bać iż w dniu premiery dostaniemy gre pełną bugów(ubisoft) lub tego ze dogry zostanie dodane dlc warte prawie tyle co gra(EA),najlepszym przykładem jest to iż przez ten rok serwery blizzarda w overwatch siadły tylko 2-3 razy nie to co poniektórym(ubisoft,wargaming).

Gra aktualnie znajduje się w promocji i kosztuje TYLKO 80 zł za wersje samego overwatch bez skinów,warto? occzywiście że tak .

Dzieki przecietnej cenie bez promocji która wacha się miedzy 100 a 150 mamy gwarancje że raczej nietrafimy na trolli,ponieważ

a) gra jest zbyt droga by ją stracić

b)polityka blizzarda odnosnie hakerów oraz trolli jest twarda i dobra-ban na ip i niepograsz już nigdy w overwatch i inne gry blizzarda :P

3 sprawą jest esport,mimo iż niejest on jeszcze na super poziomie w tej grze to jednak powoli sie rozwija i co mnie cieszy rozwija sie bardzo dobrze w polsce,dodatkowo mozemy dorzucić deklaracje blizzarda iż chcą zrobić z overwatch esport :)