World of Tanks zmierza do Pay2Win?

Jestem graczem World of Tanks od 2011r. W ostatnich patchach wielu graczy widzi niepokojące zmiany. Chodzi tutaj o wprowadzanie masy nowych maszyn premium jak i tak zwanych obligacji, które mają się niebawem wprowadzić. Czołgi premium w znacznym stopniu ułatwiają kupno nowych modułów, pojazdów, wyposażenia, ponieważ mają one o 50% lepsze zarobki. Wiele osób zauważyło, że ostatnio nie są poprawiane mapy, balansowane pojazdy itp, a zamiast to otrzymujemy nowe zarabiaczki za prawdziwe pieniądze. Zaczynając grę każde drzewko miało po jednej sztuce pojazdu premium. Teraz w samym radzieckim drzewku jest ponad 20 wliczając unikatowe. Wiele osób denerwuje się tym że nie są wstanie utrzymać X tieru z powodu wysokiego kosztu napraw, pocisków. A gracz posiadający pojazd premium nie ma z tym problemów. Dodatkowo czołgi wyposażone w moduły które zazwyczaj kosztują około pół miliona kredytów też mają przewagę nad innymi. Krążą słuchy, że w ma wejść do gry tryb bitew rangowych, gdzie będziemy mogli wygrywać nową walutę jaką będą obligacje. Za które będzie można kupić specjalne moduły lepsze od tych za kredyty. Na forach można natrafić że obligacje można będzie kupić za złoto... Ale miejmy nadzieję że to tylko "fake info".

Zatem czy WoT zmierza w stronę Pay2Win? Myślę, że nie aż tak mocno. Ponieważ są organizowane misje, w których możemy zdobyć czołgi premium np na IS-6, za darmo. Praktycznie wszystko można zdobyć za darmo. Faktem jest że gracz który dysponuje sporą ilością gotówki wszystko zdobędzie szybciej. My będziemy musieli posiedzieć znacznie dłużej.

