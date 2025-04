AZIR - LEAGUE OF LEGENDS

Mark of Attack Speed 9x

Seal of Scaling Health 9x

Glyph of Scaling M.Resist 9x

Quint of Ability Power 3x

Morellonomicon

Berserker's Greaves

Nashor's Tooth

Rabadon's Deathcap

Void Staff

Rylai's Crystal Scepter



STARTOWE ITEMY

Doran's Ring x2 Health Potion Warding Totem

KOMPILACJE UMIEJĘTNOŚCI

Ucieczka - W,Q+E

Przeciwna Drużyna pod sojuszniczą wieżą - PASSIVE, W,Q+E, R



Ptaszor jest bardzo trudną postacią, jednak gdy go ogarniecie możecie robić wszystko co ptakowi jest wolno ;)

No co? DOCZEKALIŚCIE SIĘ! Dzisiaj o ptaszku Azirku, jednak pora na żartMówi pierwotniak do pierwotniaka:- Zaraz uciekne z tego organizmu!- A niby czym?- A niby nóżkami!TO JEST ''PORANDIK'', NIE BĘDZIE HISTORIIDobra, to może zacznę od umiejętności (Żebyś lepiej wiedział oco chodzi zacznij od W)- Jeśli drużyna Azira zniszczy wieże, lub przeciwnicy zniszczą wieże Ptaszor może ustawić nową w miejscu jej zniszczenia na kilka sekund.- Azir każe swoim żołnierzą iść dalej. Jeśli żołnierze uderzą wroga zadają obrażenia i spowalniają go.- Ptaszor przyprowadza swoich kolegów z pustynnego wojska. Azir może kazać im atakować przeciwników.- Azir leci w stronę swojego kolegi z pustynnego wojska. Jeżeli podczas lotu uderzy w wroga zadaje mu obrażenia i zyskuje na chwilę tarczę- Azir rzuca swoimi kolegami na przód. Koledzy byli jasnowidzami więc wzieli tarczę bo wiedzieli co na nich czeka. Kiedy przeciwnicy wlecą w tarczę, odpychają się od niej. Dobre combo z Typową Małpą, no wiecie.... z YasuoMaksujemy, późnieji na końcu. Pierwsze bieżemypotemi na końcu