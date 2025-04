Co odinstalować?

bo jak myslisz gamehag zarabia przez reklamy na minigrach a jak masz adblocka to nic nie zarobią

Crisu17

Odinstaluj AdBlocka. Ta wtyczka bywa tak inwazyjna, jak szpiegostwo gospodarcze przemysłu gastronomicznego północnej części Bangladeszu - niby tamtejsi szpiedzy nie zostali złapani i nie istnieją u nas, ale jednak wiele restauracji Bangladeszu zaczyna serwować żurek. No dobra, troszkę kłamię. Jednak jeśli chodzi o AdBlocka to zdecydowanie rozważ pozbycie się go, gdy w grę wchodzi 'gamehag', ponieważ wtyczka może być wyłączona, jednak filtry nadal w jakiś sposób niejednokrotnie działają. Ot, wesoły bug.