Znaczenie skinów w CS:GO

Jak nam wiadomo, skiny, czyli inaczej skórki w grach mają stanowić dodatek, dzięki któremu gracz jeszcze bardziej utożsami się z grą i będzie dla niego dużą przyjemnością postrzelanie z ulubionej broni, która jest w pewien sposób pomalowana, w taki sposób by z reguły po prostu cieszyć oko.

Odnosząc się do konkretnego przykładu jakim jest właśnie Counter Strike, można śmiało stwierdzić że podczas samej rozgrywki, skiny nie mają choćby najmniejszej wartości. W takim razie po co są robione? Odpowiedzią rzecz jasna są pieniądze, które na bieżąco zarabia twórca gry. Dla przykładu ostatnio zostały dodane nowe skrzynki z m.in skórkami do rękawiczek. W tym momencie naprawdę zwątpiłem i jednoznacznie stwierdziłem że jest to ewidentne przedobrzenie. Czy zamiast zajmować się malowaniem broni, twórcy nie powinni zaprojektować na przykład nowych modeli broni, nowych map itp?



Według mnie to wszystko zaczyna iść w naprawdę złą stronę. Weźmy pod uwagę choćby strony, na których można obstawiać skiny i je wygrywać. Już dawno doszedłem do wniosku, że twórcy CS:GO żyją z głównie z dodatków do gry, jakimi właśnie są skórki i wcale nie było to z mojej strony odkrycie Ameryki. Coraz więcej graczy poświęca więcej czasu na samo betowanie, niż na samą rozgrywkę, czego również ciężko jest nie dostrzec. Ciężko powiedzieć z czego to tak naprawdę wynika, ponieważ może na to wpływać bardzo dużo czynników wszelkiego rodzaju. Podsumowując boję się o to, że to pieniądze przewyższą samą przyjemność z grania, rozrywkę i dobrą zabawę ze znajmymi. Mikropłatności będą ważniejsze od samych gier w których są one umieszczone.



To tyle na dziś, mam nadzieję że artykuł się wam spodobał i zapraszam do dyskusji.



Pozdrawiam serdecznie - stawiar