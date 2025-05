Zmiany zabezpieczeń na LANACH W CS:GO! Koniec oszukiwania w profesjonalnym świecie?

Znana zapewnie większości z was Liga Esea stworzyła osobny - komputer/maszynę - która będzie sprawdzać sprzęt graczy pod względem cheatów!

Esea zaprezentowało nowy sposób ochrony przed cziterami na profesjonalnej scenie Counter Strike Global Offensive, który będzie wykorzystywany na rozgrywkach LANowych. Jak sądzą twórcy tego sprzętu, nie będzie już nawet potrzeby sprawdzania sprzętu graczy! Oprócz tradycyjnego oprogramowania ESEA (które według doniesień, bardzo obciąża komputer), będzie podłączana dodatkowa maszynka!

Do urządzenia tego podłączane będą myszki, klawiatury, pendrive oraz wszystko co gracze chcą podłączyć do komputera na którym będą chcieć grać. Pozostaje tylko pytanie, jak poradzi sobie system z cheatami, które będą pobieranie z internetowych dysków itp.

Nowy cheat będzie stosowany już podczas IEM Oakland, IBUYPOWER Masters oraz w innych rozgrywkach ESEA. W mojej opinii, organizatorzy turnieju mogliby się tym nie chwalić, ponieważ mogłoby to stworzyć problem pro-graczom. Oczywiście zakładając, że ktoś gra nieuczciwie. Teraz gracze przygotowani są na powikłania i nie będzie elementu zaskoczenia.

Pytaniem pozostaje czy będzie włączony jeszcze VAC Antycheat, ponieważ jeśli nie będzie włączony, to takie osoby będą zbanowane tylko na turnieje Esea i inne współpracujące, ale nie te z którymi będzie współpracować VALVE, czyli tak zwane "Majory"

Oczywiście w internecie już możemy znaleźć kilka parodii profesjonalnych graczy łapiących się za głowię, z tekstem "Żegnajcie".

A jakie jest wasze miejsce w tej sytuacji?