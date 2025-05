Zeus i HObbit podpisali kontrakt z profesjonalną drużyną CS:GO Gambit Gaming!

Profesjonalny zawodnik, grający w niedawnej przeszłości w znanej drużynie Natus Vincere został zamieniony na nowego i bardzo znanego gracza o nicku "s1mple" przez którego musiał na chwilę odsunąć się z wielkiej sceny CS:GO.

Długo nie trwała przerwa znanego nam weterana, który poświęcił 15 lat na profesjonalne granie. ponieważ z dniem 12 października 2016 roku podpisał kontrakt z Kazachstańską drużyną. Wraz z nim dołączył do niej mniej znany gracz, ponieważ nie gral w żadnych większych drużynach, ale mimo to ma bardzo duży potencjał: Abay "HObbit" Khasenov - również Kazach.

Danylo Teslenko znany wszystkim jako "Zeus" oraz Abay "HObbit" Khasenov wraz z swoją drużyną, pierwszą okazję na sprawdzenie swoich umiejętności będzie mieć już za dwa tygodnie na turnieju ESWC, z nienajwiększą stawką jak na dzisiejsze standardy, bo tylko 75,000$. Nie jest to największy turniej w którym biorą lub będą brać udział, ale zawsze będzie to zwiastować ich formę w nowym składzie.



Aktualny skład Gambit Gaming:

Mihail "Dosia" Stolyarov (ROSJA)

Dauren "AdreN" Kystaubayev (KAZACHSTAN)

Rustem "mou" Telepov (KAZACHSTAN)

Abay "HObbit" Khasenov (KAZACHSTAN)

Danylo "Zeus" Teslenko (UKRAINA)



Ciekawe czy w tym dobrze zapowiadającym się składzie Gambit Gaming będzie w stanie powrócić do swojej najwyższej formy (13 miejsce w rankingu HLTV). Zapowiada się zaciekła walka. Możliwe jest również pobicie najwyższego miejsca w rankingu z 22 sierpnia 2016 ponieważ "Zeus" prowadzil swoją byłą drużynę Na'Vi do zwycięstwa wielu turniejów jako IGL (In game leader - prowadzący rozgrywkę) co może bardzo dużo wprowadzić do gry tego zespołu.



Trzymamy kciuki! Powodzenia!

