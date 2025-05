Wydarzenie Find the Force w Fortnite

Fortnite świętuje Dzień Gwiezdnych Wojen 4 maja specjalnym wydarzeniem o nazwie Find the Force. To wydarzenie zawiera nową miniprzepustkę bojową, nowe skórki, nowe elementy rozgrywki i nie tylko. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o wydarzeniu Fortnite Star Wars 2023.

Miecz świetlny: Możesz wybrać pomiędzy zielonym, niebieskim lub czerwonym kolorem.

Skórka Clone Trooper: Lojalni żołnierze, którzy walczyli za Republikę podczas Wojen Klonów. Pochodzą z różnymi stylami i kolorami zbroi.

Skórka Padmé Amidala: Dzielna królowa i senator, która poślubiła Anakina Skywalkera i urodziła Luke'a i Leię. Przychodzi ze swoim eleganckim białym strojem z Attack of the Clones.

Wydarzenie Find the Force wprowadza do Fortnite wiele nowych skórek i przedmiotów. Tutaj jest kilka z nich:

Skórka Dartha Maula: Przerażający Lord Sithów, który walczył z Obi-Wanem Kenobi i Qui-Gon Jinnem w Mrocznym widmie. Pochodzi ze swoim charakterystycznym dwuostrzowym mieczem świetlnym.

Skórka Anakina Skywalkera: utalentowany rycerz Jedi, który przeszedł na ciemną stronę mocy i stał się Darthem Vaderem. Przychodzi ze swoim niebieskim mieczem świetlnym i hełmem ścigacza.

Szybowiec Sith Infiltrator: Elegancki statek kosmiczny, którego Darth Maul używał do polowania na wrogów. Możesz go zdobyć za darmo, zbierając trzy holocrony Sithów.

Karabin blasterowy: Broń dystansowa wystrzeliwująca pociski laserowe. Występuje w różnych modelach i rzadkościach.

Find the Force to ograniczone czasowo wydarzenie, które trwa od 2 do 23 maja w Fortnite. Podczas tego wydarzenia musisz ukończyć specjalne wyzwania Znajdź moc, aby zdobyć galaktyczną reputację, walutę, za pomocą której możesz odblokować bezpłatne i premium nagrody Star Wars.Darmowe nagrody obejmują skórkę Clone Trooper, szybowiec Sith Infiltrator oraz różne emotikony i graffiti. Nagrody premium obejmują skórkę Dartha Maula, skórkę Padmé Amidala, skórkę Anakina Skywalkera i inne przedmioty kosmetyczne. Możesz uzyskać dostęp do nagród premium, kupując ścieżkę Find the Force za 1000 V-dolców.Podczas wydarzenia zostaną udostępnione cztery zestawy wyzwań Find the Force, każdy z innym tematem i poziomem trudności. Pierwszy zestaw nazywa się „The Force Within” i polega na użyciu miecza świetlnego i zdolności Mocy do pokonania wrogów i osiągnięcia celów. Drugi zestaw nazywa się „The Dark Side” i polega na sabotowaniu wrogich baz i pojazdów za pomocą materiałów wybuchowych i pułapek. Trzeci zestaw nazywa się „Wojny klonów” i polega na uczestnictwie w bitwach na dużą skalę między klonami a droidami. Czwarty zestaw nazywa się „The Rise of Skywalker” i polega na eksploracji nowych lokacji inspirowanych ostatnim filmem sagi Skywalker.Jeśli ukończysz wszystkie wyzwania w zestawie, otrzymasz Sith Holocron, tajemnicze urządzenie, które zawiera mroczne sekrety Sithów. Jeśli zbierzesz trzy holocrony Sithów, odblokujesz za darmo szybowiec Sith Infiltrator.Aby zagrać w Find the Force, musisz odwiedzić jedną z kilku szczelin, które otworzyły się na wyspie. Te szczeliny przeniosą Cię do symulacji treningowej, w której spotkasz hologramy Obi-Wana Kenobiego, Anakina Skywalkera i Dartha Maula. Nauczą cię, jak używać miecza świetlnego i zdolności Mocy, takich jak Pchnięcie, Przyciągnięcie i Rzut.Po ukończeniu treningu wyjdziesz ze szczeliny z własnym mieczem świetlnym (zielonym, niebieskim lub czerwonym) oraz zdolnościami Mocy. Możesz ich używać do walki z innymi graczami lub zaliczania wyzwań Find the Force. Możesz także przełączać się między różnymi kolorami mieczy świetlnych, odwiedzając różne szczeliny.Na wyspie można również znaleźć inne przedmioty z Gwiezdnych Wojen, takie jak miotacze, miecze świetlne i inne. Możesz ich użyć, aby urozmaicić rozgrywkę lub ukończyć wyzwania Find the Force.Wydarzenie Find the Force kończy się 23 maja o 9:00 EDT / 6:00 PDT / 14:00 BST / 15:00 CEST / 23:00 AEST¹. Oznacza to, że masz trzy tygodnie na ukończenie wszystkich wyzwań i zebranie wszystkich nagród, zanim znikną.Nie przegap okazji, by świętować Dzień Gwiezdnych Wojen z Fortnite i uwolnić na wyspie swojego wewnętrznego Jedi lub Sitha