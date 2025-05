( 7 ratings)

World of Tanks versus War Thunder

WoT i WT to dwie rywalizujące ze sobą gry, w których możemy się poczuć jak na froncie. Każda z nich ma swoje zalety i wady, które omówimy w tym artykule Zacznijmy od producentów - oba studia, Wargaming ( WoT ) i Gaijin ( WT ) to studia ze wschodniej Europy, twórcy WoT powstali w 1998r., a ich siedziba główna znajduje się w Mińsku, stolicy Białorusi. Z kolei projektanci WT, studio Gaijin powstało w Moskwie, w 2002r.



Ich gry to jedne z najbardziej rozpoznawalnych gier jeśli mówimy o symulacjach bitew za sterami czołgów, jeśli nie najpopularniejsze. Obie produkcje ze sobą ściśle rywalizują o graczy, bo jak wiadomo gdzie zadowolony klient tam i pieniądz z mikropłatności ( w obie gry możemy zagrać zupełnie za darmo, wystarczy założyć konto )





World of Tanks to jeden z najbardziej popularnych projektów studia z Mińska, oprócz niego zostały jeszcze wydane dwie gry o podobnej tematyce. Są to: World of Warships i World of Warplanes, jednak skupię się tu na WoT, bo to o nim jest ten artykuł.



Czołowy produkt Wargamingu opiera się na bitwach czołgów, gdzie mamy kilka różnych trybów, jednak najczęściej granymi rozgrywkami są mecze 15 vs 15. Każda drużyna ma bazę, której należy bronić. Są 2 sposoby by wygrać - przejąć wrogą bazę, lub zniszczyć siły przeciwnika. Na różnych mapach zmierzymy się z trudnym terenem, wodą, błotem itd. Jednak WoT, mimo tego że w pewnym stopniu jest realistyczny, to nie stawia na to by najlepiej oddawać realizm, jest to gra stworzona raczej na odpoczynek lub spokojną grę, co np. oznacza, że widzimy tylko oznaczonych przeciwników, znaczy to że jeśli patrzymy się na jakąś górkę, a ona znajduje się za daleko, to mimo tego że zobaczylibyśmy sunący/zsuwający się z niej czołg, nie będziemy w stanie go zauważyć w WoT, ot co, wina brudnej lunety :P



World of Tanks jest nastawiony bardziej na realizm, żeby czołgi się uzupełniały, lub żeby na każdy czołg była kontra. Niestety bądź stety, nie znajdziemy takiego mechanizmu w WT, który przede wszystkim stawia na realizm, co za tym idzie jeśli będziemy posiadali słaby czołg, będziemy ginąć i ginąć. Ale jest też na odwrót, jeśli weźmiemy czołgi o mocnej sile ognia, to zdarza się że będziemy w stanie obezwładnić wroga jednym strzałem, możliwe jest to dzięki temu, że jesteśmy w stanie walczyć do momentu kiedy czołg jest sprawny. Jeśli np. dojdzie do wybuchu w środku, to kaput. Mówiąc "czołg jest sprawny", miałem na myśli, do momentu kiedy mamy żywą przynajmniej połowę załogi. Oznacza to, że WT przyjęło odmienny system obrażeń niż WoT, w którym każdy czołg ma punkty życia. W produkcie Gaijin, dodatkowo jest opcja odrodzenia się i możliwości dalszej walki, ale innym czołgiem. Oprócz tego jest także kilka innych trybów, np. tryb realistyczny, gdzie mamy dokładnie oddane realia prawdziwej bitwy, praktycznie brak wspomagaczy. Ciekawą rzeczą jest też to, że możemy zarówno zagrać samolotami w WT, czego nie uświadczymy w WoT, tam z kolei trzeba zainstalować już inną grę.



Myślę, że przedstawiłem ci obie gry, jednak do cb należy wybów jaką uważasz za lepszą.

Dzięki za czytanie :}