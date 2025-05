Warframe- recenzja

Warframe to gra stworzona w 2013 przez studio Digital Extremes z gatunku TPS. Jest ona dostępna na platformy PC(Steam, osobny launcher), PS4 i Xbox One. Dostępna jest do pobrania za darmo, jednak istnieje waluta premium- platyna, która może zostać zakupiona za gotówkę. Co ma takiego, że przyciąga mnóstwo graczy?

Oparta jest na klimacie science-fiction w bliżej nieokreślonej przyszłości. Gracz wciela się w legendarnego wojownika i mistrza broni- Tenno, który kontroluje frame'y w wydarzeniach po Starej Wojnie. Zaczyna od ucieczki ze statku Kapitana Vora, aby wrócić na swój statek i odbudować go. Pomagają mu w tym Ordis- cefalon, taki pokładowy komputer oraz Lotus. Na start gracz na do wyboru jednego z trzech frame'ów: Excalibur, Mag lub Volt. Wraz z rozwojem otrzymuje się dostęp do zadań fabularnych, które wyjaśniają pewne wydarzenia oraz odblokowują nowe moce.

Gracz może rozgrywać misje na planetach Układu Słoneczego. Każda ma swój specyficzny wygląd, różnych przeciwników i na każdej dropią różne surowce. Jest dużo typów misji, np. eksterminacja(zabij X przeciwników), obrona(falowa), obrona mobilna, przetrwanie, infiltracja(hackowanie baz danych), ratunek, schwytanie czy zabójtwo bossa. I tak zaczyna się gra od Marsa, aby skończyć na Sednie. Każdą planetę odblokowujemy poprzez ukończenie złącza, do którego też są pewne wymagania. Walka w złączu odbywa się z widmem danego frame'a. Za ukończenia złącza otrzymuje się pewne nagrody, np. schematy czy dostęp do nowych zadań. W Warframe misje są kooperacyjne. Jedną misję mogą przechodzić maksymalnie 4 osoby losowo dobrane lub w party.

W Warframe istnieją tzw. alerty, czyli misje o krótkim okresie trwania i za które można zdobyć jakieś dodatkowe mody, surowce czy hełmy do frame'ów. Są też inwazje, czyli wybiera się stronę po której chce się walczyć, wykonuje trzy misje i czeka, aż skończy się inwazja i można dostać części do specjalnych wersji broni(Vandal, Wrath) lub surowce potrzebne do broni z Dojo. Są misje syndakatowe, które dają reputację do syndykatów. Są też szczeliny pustki oraz misje Sortie.

W Warframe obecnie jest 35 frame'ów. Przy czym część to frame'y Prime. Każdy frame ma swój unikalny wygląd, umiejętności, przeznaczenie czy animacje. Aby zdobyć frame, w większości przypadków trzeba kupić główny schemat na rynku, a części- Neurooptyka, Systemy i Powłoka są do wydropienia z różnych bossów. I tak po ich wydropieniu należy je najpierw skonstruować(12h), aby potem móc zbudować frame(72h). Części Prime zdobywa się tylko poprzez otwieranie Reliktów Pustki.

Do dyspozycji gracz ma multum broni. Są bronie główne, jak karabiny automatyczne, karabiny burst, miotacze, wyrzutnie rakiet czy shotguny. Są także bronie boczne, jak pistolety automatyczne, single fire, pistolety ciężkie. No i oczywiście bronie białe; zwykłe sztylety, miecze, podwójne miecze, ostrza, młoty, bronie drzewcowe, bronie typu whip(z ogromnym zasięgiem). Każdą oczywiście trzeba stworzyć lub zakupić na rynku za platynę. Przy czym normalne wersje broni lepiej stworzyć, gdyż nie wymaga to dużego wysiłku, a lepiej platynę zostawić na części do broni Prime. Dodatkowo istnieją specjalne wersje niektórych broni, tzw. bronie syndykatowe, które mają unikalny wygląd i lepsze statystyki, np. Sancti Tigris, Vaykor Hek. Można je zdobywać tylko za reputację w syndykatach(125 tysięcy za plan) albo kupić za platynę od innych graczy.

Oczywiście bazą wszelkich buildów są mody. Modyfikują wartości i cechy broni jak i frame'ów. Można je wydropić z przeciwników, bossów czy jako nagrody za rotacje, skarbiec Orokin. Są mody powszechne(brązowe), rzadsze(srebrne) i rzadkie(złote). Są także mody Prime, czyli ulepszone wersje niektórych modów. Są droższe, drożej się je ulepsza oraz można je dostać tylko od Handlarza Pustki lub kupić od innych graczy. Istnieją także mody Riven, ale one są dostępne dopiero po zakończeniu zadania Wewnętrzna Wojna i są trudne do zdobycia.

Główną walutą są kredyty. Dostaje się je za misje, dropią po 100-500 z przeciwników. Pozwalają one na ulepszanie modów, kupowanie schematów z rynku gry. Warto wiedzieć, że potrzeba ich dużo i dlatego w późniejszej fazie gry lepiej farmić kredyty, aby ich nie brakło. Można też kupić wzmacniacz kredytów i zarabiać ich dwa razy więcej(za platynę, na określony czas). Drugą walutą jest platyna, którą kupuje się za pieniądze lub uzyskuje poprzez wymiany z innymi graczami. Używana jest do wymiany z graczami oraz do rzeczy kosmetycznych.