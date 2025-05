War Thunder: Republic F-105D Fairchild

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Republic F-105D Fairchild. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy samolot, jego historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

4 rakiety powietrze-powietrze AIM-9B lub AIM-9E Sidewinder do wyboru,

zwykłe bomby w konfiguracji: 16x500 lbs, 16x750 lbs, 9x1000 lbs, 3x2000 lbs, 3x3000 lbs,

16 bomb opóźnionych M82 o masie 500 funtów,

8 bomb z napalmem BLU-27/B o masie 400 funtów,

76 niekierowanych rakiet Mighty Mouse,

4 rakiety powietrze-ziemia AGM-12B lub 2 rakiety AGM-12C,

384 dodatkowe dipole odbijające.

Republic F-105D, znany również jako Fairchild, to amerykański myśliwco-bombowiec naddźwiękowy. Produkowany przez firmę Republic Aviation w latach 1955-1965 w liczbie 833 egzemplarzy. Republic F-105D to samolot zdolny latać z prędkością 2 Mach! Samolot uzbrojony jest w jedno działko M61A1 kal. 20 mm zapewniające minimalną potrzebną siłę ognia w trakcie walki kołowej. Samolot może przenosić bardzo dużo różnorodnego uzbrojenia pod skrzydłami:Republic F-105D brał udział w początkowym etapie wojny w Wietnamie gdzie wykonywał większość operacji bombowych w roli samolotu bombowego, który mógł zrzucać bomby z napalmem. Samolot po zakończeniu swojej produkcji był zastępowany przez samoloty F-4 Phantom II, które powstały między innymi dzięki zdobyciu doświadczenia przy budowie i konserwacji tych samolotów. W efekcie samoloty zostały przeniesione do rezerwy (Air Force Reserve) i do gwardii narodowej (American National Guard). Ostatni lot samolotu odbył się w siłach AFRES, w 466 eskadrze myśliwców taktycznych 25 lutego 1984 roku.Maksymalna prędkość Republic F-105D wynosi 2167 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 2962 km. Samolot jest szybki jak na samolot zarówno myśliwski czy też bombowy i jego masa startowa to 24 tony plus 6700 kg maksymalnie podwieszonego uzbrojenia.W War Thunder Republic F-105D jest samolotem szturmowym, który bardzo dobrze radzi sobie na własnym BR z innymi samolotami, ale wymaga podstawowej wiedzy w manewrach z uwzględnieniem energii. Samolot utrzymuje prędkość 1,1 Mach w walce kołowej i wykonuje manewry przy 12G co wymaga posiadania wyszkolonego pilota na maksymalnej wytrzymałości. Samolot jest perełką wśród innych jednosilnikowych szturmowców odrzutowych ze względu, że pomimo wielkości i jednego silnika posiada takie zdolności manewrowe i utrzymuje tak wysoką prędkość nawet z podwieszonym ładunkiem pod skrzydłami. Mało osób lata tym samolotem ponieważ drzewko kończy się na tym samolocie, a każdy śpieszy zbadać samolot F-16 więc pomimo przewagi w powietrzu mało kto tym samolotem lata. Na pewno jest to idealne rozwiązanie na bitwy symulacyjne gdzie można szybko latać do celów bombardowań i w między czasie strącić kilka maszyn przeciwnika.Douglas Republic F-105D jest już samolotem historycznym, który w wojsku amerykańskim spełniał rolę samolotów bombowo-myśliwskiego. W grze samolot jest bardzo przyjemny w walce kołowej i misjach bombowych. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!