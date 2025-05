War Thunder: P-38J-15

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Lockheed P-38j-15 Lightning. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, jego historii i odczuciom graczy.

2x 500 funtowe bomby lotnicze AN-M64A1,

6 rakiet niekierowanych M8.

duża prędkość, moc i prędkość wznoszenia,

bardzo zwrotny,

silne uzbrojenie nosowe umożliwia wygrywanie każdego pojedynku czołowego,

bardzo dobra widoczność z kabiny pilota w trybie symulacyjnym.

mało amunicji do działka,

duże przeciążenia podczas wykonywania manewrów często będą doprowadzać pilota do utraty kontroli jeśli nie jest ulepszony wystarczająco,

nie zdolny do ataków nurkujących ze względu na brak hamulców aerodynamicznych i wytrzymałość konstrukcyjną wynoszącą 790 km/h.

Lockheed P-38j-15, znany również jako Lightning, to amerykański myśliwiec dalekiego zasięgu. Produkowany przez firmę Lockheed Aircraft Company w latach 1941-1945 w liczbie 10037 egzemplarzy. Lockheed P-38j-15 to samolot zdolny niszczyć ciężkie bombowce przeciwnika samodzielnie! Samolot posiada zamontowane 4 karabiny maszynowe M2 Browning kal. 12.7mm oraz działko AN/M2 kal. 20 mm zamontowane w części dziobowej co zapewnia precyzyjny ciężki ostrzał celu. Samolot może przenosić uzbrojenie szturmowe pod skrzydłami, takie jak:Lockheed P-38j-15 brał udział w wojnie na Pacyfiku z gdzie zniszczył kilka Japońskich łodzi latających Kawanishi H6K Mavis. Samolot operował również w Europie niszcząc samoloty niemieckie nad Atlantykiem operując z Islandii oraz blokował ruch powietrzny sił niemieckich nad morzem śródziemnym uniemożliwiając lotniczy transport zaopatrzenia do Afryki Północnej. Samoloty Lockheed P-38 były jedynymi, które brały udział w akcji zestrzelenia samolotu z admirałem YamamotoMaksymalna prędkość Lockheed P-38j-15 wynosi 693 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 2000 km. Samolot jest bardzo szybki i bardzo dobrze sprawuje się na średnich wysokościach w walce kołowej. Samolot posiada bardzo duży zapas mocy umożliwiający szybkie wznoszenie.W War Thunder Lockheed P-38j-15 jest samolotem myśliwsko szturmowym, ale też bez bomb potrafi realizować misje bombowe wykorzystując 6 rakiet M8. Samolot jest bardzo często spotykany w bitwach realistycznych powietrznych i symulacyjnych.Zalety:Wady:Lockheed P-38j-15 jest samolotem, który odegrał bardzo ważną rolę w II wojnie światowej w wojnie na Pacyfiku i Azji. W wojsku amerykańskim spełniał rolę samolotu bombowego o niskim koszcie użytkowania ze względu na duży zasięg, udźwig oraz to, że na pokładzie znajdował się tylko jeden człowiek . W grze samolot jest bardzo przyjemny w pilotowaniu, polecam osobiście go zbadać, kupić i nim grać. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!