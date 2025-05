War Thunder: M2A2

M2A2 jest Amerykańskim czołgiem lekkim z początku II wojny światowej. Był produkowany jeszcze przed Japońskim atakiem na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku!

taśma amunicyjna z pociskami API-T/I/AP/API-T o penetracji maksymalnej 31 mm pancerza (podstawowa),

taśma amunicyjna z pociskami API-T/API/API-T o penetracji 30 mm pancerza (dostępna po zbadaniu),

taśma amunicyjna z pociskami AP/AP/API-T o penetracji 31 mm pancerza (dostępna po zbadaniu),

taśma amunicyjna z pociskami API-T o penetracji 29 mm pancerza (dostępna po zbadaniu),

API-T to amunicja przeciwpancerno-zapalająco-smugowa,

API to amunicja przeciwpancerno-zapalająca,

AP to amunicja przeciwpancerna,

I to amunicja zapalająca.

bardzo duża szybkostrzelność,

w trybach zręcznościowych osiąga 60 km/h bez problemu,

bardzo szybko się obraca,

stabilny i nie wywrotny przy dużych prędkościach.

pancerz chroni tylko przed ostrzałem z karabinów maszynowych,

wieże nie obracają się o pełne 360 stopni,

uzbrojenie nie jest w stanie niszczyć opancerzonych celów,

załoga ciasno usadzona.

W grze czołgjest pierwszym pojazdem w gałęzi niszczycieli w drzewku Amerykańskim. Na pierwszej erze da się eliminować niektóre pojazdy od przodu, ale zazwyczaj trzeba podjechać od tyłu i to nie każdy pojazd da się uszkodzić. Czołg lekki M2A2 posiada dwie wieżyczki wyposażone kolejno od lewej w karabin maszynowy M2HB kal. 12,7 mm i karabin maszynowy M1919A4 kal. 7,62 mm. Karabin mniejszego kalibru potrafi przebić pancerz o grubości 13 mm. Do strzelania z karabinu M2HB kal. 12,7 mm są dostępne następujące taśmy amunicyjne:gdzie:Na zdjęciu poniżej znajduje się czołgw kamuflażu podstawowym.Pojazd nie posiada pancerza, na który można liczyć w starciu z przeciwnikiem, jednak zapewnia podstawową osłonę przed karabinkami maszynowymi samolotów i czołgów. Pojazd jest równie skuteczny na trybach realistycznych i zręcznościowych ponieważ wymaga bardzo wprawnego okrążania przeciwnika w celu zniszczenia go.Podczas gry czołgiem lekkimw trybach zręcznościowych i realistycznych zauważyłem, że większe znaczenie ma znajomość czołgów, a dokładniej gdzie trzeba trafić aby przebić. Rozgrywając pierwsze mecze zastanawiałem się czy w ogóle coś nim można zdziałać. Po rozegraniu kilku bitem zrozumiałem, że trzeba wykorzystywać jego mobilność w całości i najlepiej na samym początku meczy zanim przeciwnik się rozgości na całej mapie lub punktach strategicznych.Zalety:Wady:Czołg powstał jako rozwinięcie pojazdów doświadczalnych T2. Pierwsze egzemplarze czołgu lekkiego M2A2 rozpoczęto produkować wiosną 1935 roku. Produkcją w swoich fabrykach czołgu M2A4 zajmowała się firma Rock Island Arsenal.Czołg stanowił podstawę do rozwoju innych pojazdów gąsiennicowych II wojny światowej, takich jak M3 Stuart, M8 z działem kalibru 75 mm i wielu innych. Różni się od następnych pojazdów z tej rodziny brakiem osłoniętej optyki co jest charakterystyczne w odróżnieniu go od pojazdu M3 Stuart, będącej wersją rozwojową czołgu.Uważam, że jest to bardzo dobry pojazd gąsiennicowy i odpowiedni, aby rozpocząć poznawanie historii Amerykańskiej kawalerii pancernej. Szczególnie że jest to czołg początkowy, którego szybko jest zbadać w War Thunder. Zapraszam do podzielenia się własnymi opiniami i refleksjami po przeczytaniu artykułu oraz polecam poznawanie Amerykańskich pojazdów wojskowych z książek i licznych blogów na ten temat.