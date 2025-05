War Thunder: M15 CMGC

M15 CGMC to Amerykańskie samobieżne działo przeciwlotnicze, które weszło do służby w 1943 roku.

W grze pojazd pół gąsiennicowyjest drugim zestawem przeciwlotniczym do zbadania w drzewku Amerykańskim. Na pierwszych erach działo przeciwlotnicze sprawuje się świetnie i jest w stanie zarówno niszczyć samoloty jak i lżej opancerzone czołgi. Pojazd posiada odkryty przedział bojowy co sprawia, że jest łatwym celem przeciwko samolotom. Prowadzenie skutecznego ognia przeciwlotniczego zapewniają dwa sprzężone karabiny maszynowe M2HB kal. 12,7 mm oraz działo M1A2 kal. 37mm. Do strzelania z karabinów można wybrać:gdzie:Do strzelania z działa można załadować 3 taśmy:Na zdjęciu poniżej znajduje się samobieżny zestaw przeciwlotniczy M15 CGMC w kamuflażu podstawowym.Pojazd jest równie skuteczny na trybach realistycznych i zręcznościowych ponieważ jest skuteczny przeciwko samolotom i średnio opancerzonym czołgom od boku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie jako pojazd do zajmowania bazy w końcowej fazie bitwy. W bitwach symulacyjnych pojazd jest widoczny z daleka więc raczej sprawdzi się jako ostatnia deska ratunku niż główna siła drużyny.Podczas gry samobieżnym zestawem przeciwlotniczymw trybach zręcznościowych i realistycznych zauważyłem, że znaczenie ma znajomość czołgów, a dokładniej gdzie trzeba trafić aby ranić jak najwięcej członków wrogiej załogi ponieważ nie w każdym miejscu możemy czołgi przebić działkiem przeciwlotniczym kal. 37 mm. Tryb symulacyjny nie jest problemem dla M15 CGMC z przeciwnikami, ponieważ możemy spokojnie się ukryć i wypatrywać nadlatujących samolotów wroga. Jedynym naszym ograniczeniem jest prędkość, amunicja.Pojazd bardzo dobrze radzi sobie w starciach z pojazdami, które bardzo wolno się obracają i można je przebić, ale musimy zawsze uważać na ostrzał artyleryjski ponieważ pojazd praktycznie nie zapewnia osłony załodze.Zalety:Wady:Samobieżne działo przeciwlotnicze M15 CGMC jest jedną z wersji dział przeciwlotniczych II wojny światowej zbudowanych na podwoziu M3 Half-truck powszechnie używanego przez USA jako platforma transportowa w trudnym terenie.Uważam, że jest to bardzo dobry pojazd przeciwlotniczy i odpowiedni, aby rozpocząć poznawanie Amerykańskiej gałęzi pojazdów przeciwlotniczych. Szczególnie że jest to pojazd uniwersalny na polu walki dzięki szybkostrzelnemu działu kal. 37 mm. Zapraszam do podzielenia się własnymi opiniami i refleksjami po przeczytaniu artykułu oraz polecam poznawanie Amerykańskich pojazdów wojskowych z książek i licznych blogów na ten temat.