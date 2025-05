War Thunder: LTV A-7D Corsair II

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest LVT A-7D Corsair II. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy jego siłę, historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

GAU-4 działko kal. 20 mm,

GAU-13/A działko kal. 30mm,

bomby o masie 250, 500, 750, 1000 i 2000 funtów,

bomby kierowane GBU-8,

bomby opóźnione,

rakiety FFAR Mighty Mouse,

rakiety powietrze-ziemia AGM-65A,

rakiety powietrze-powietrze AIM-9J i AIM-9L Sidewinder.

LVT A-7D, znany również jako Corsair II, to amerykański lekki poddźwiękowy pokładowy lekki samolot uderzeniowy. Zaprojektowany i produkowany przez konglomerat Ling-Temco-Vought w latach 1965-1984 w liczbie 1545 egzemplarzy. A-7D Corsair II to jednosilnikowy górnopłat wyróżniający się lokalizacją wlotu powietrza do silnika pod dziobem. Załoga samolotu składa się z jednego pilota.A-7D Corsair II uzbrojony jest w cztery działka M61A1 kal. 20 mm bardzo skuteczne przeciwko lżejszym samolotom. Głównym zadaniem samolotu jest bliskie wsparcie sił lądowych przy wykorzystaniu podwieszanego pod skrzydłami uzbrojenia takiego jak:A-7D Corsair II brał udział w wojnie w Wietnamie, Libii. Zapewniał również wsparcie słom lądowym w operacjach Pustynna Burza i Pustynna Tarcza. Samolot był następcą myśliwca uderzeniowego marynarki wojennej USA AD-4 Skyhawk i został zastąpiony przez samolot uderzeniowy Fairchild A-10 Thundetbolt. Swoją aktywną służbę samolot A-7D Corsair II wykonywał w latach 1967-1991 w USA i najpóźniej w Grecji do 2014 roku.Maksymalna prędkość A-7D Corsair II wynosi 1123 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 4619 km. Samolot ten nie jest szczególnie szybki i zwrotny ze względu na budowę konkretnie pod udźwig dużej ilości uzbrojenia i starty wykonywane z katapulty na lotniskowcach w celu maksymalnej redukcji masy własnej.Odrzut w przypadku myśliwca Douglas F3D-1 jest minimalny ponieważ posiada tylko jedno działko, a jego masa jest bardzo duża wraz z uzbrojeniem. Samolot jest stosunkowo stabilny w locie, ale bardzo ociężale reaguje na polecenia pilota.W War Thunder A-7D Corsair II jest samolotem nie zbyt często spotykanym, ponieważ bardzo traci prędkość przy wykonywaniu zakrętów przez co nie jest w stanie prowadzić walki kołowej z myśliwcami, a nawet szybko zmienić kierunek lotu. Niektórzy cenią sobie jego zdolności szturmowe i radar na bitwach symulacyjnych ze względu na możliwość niszczenia celów bez zmiany toru lotu samolotu, ale to jedynie ze względu na bardzo dobre uzbrojenie jakim dysponuje.LVT A-7D Corsair II jest samolotem współczesnym nie dawno wyprowadzonym z użytku, który jest dostępny w grze War Thunder. Możliwość lądowania na lotniskowcu, radar oraz niesamowite uzbrojenie na każdy rodzaj celu zapewnia bardzo przyjemne eliminowanie celów, jedanak trzeba bardzo uważać, aby nie stać się celem zestawów przeciwlotniczych i innych samolotów. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!