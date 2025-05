War Thunder: HSTV-L

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w dowódcę różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących pojazdów dostępnych w grze jest HSTV-L. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu czołgowi lekkiemu, jego historii i odczuciom graczy.

bardzo duża szybkostrzelność za sprawą wykorzystania automatycznego ładowania,

bardzo lekkie uzbrojenie sprawia, że pociski kinetyczne potrafię przebić na wylot i nie uszkodzić pojazdu,

niski profil i bardzo duża mobilność (większa niż nowoczesnych czołgów) ułatwia objeżdżanie pojazdów i atakowanie ich od boku,

mały zamek działa, trudny do trafienia,

działo o zakresie ruchu horyzontalnym: (-30°,45°),

pancerze wewnętrzny 5 mm zapewniający ochronę załogi przed działaniem odłamków,

obsługa UAV i termowizja.

mało amunicji do działka,

podatny na działanie fali uderzeniowej i pocisków HE (overpressure),

kopuła dowódcy podatna na ostrzał z działek.

Czołgto skrót od pełnej nazwy pojazdu:. Czołg był pojazdem testowym, który nie wszedł do produkcji masowej. Prace nad pojazdem prowadziła firma AAI Corporation, przy współpracy z USMC (US Army and US Marine Corps), które chciały zbadać możliwość zbudowania i użytkowania pojazdu z działem wielkokalibrowym o dużej prędkości ostrzału. Czołg jest uzbrojony w działo XM274 kal. 75 mm miotające pociskami podkalibrowymi z odrzucanym sabotem i stabilizowanymi brzechwowo XM885 o penetracji 276 mm pancerza i wystrzeliwanymi co! Pocisk osiąga prędkość 1463 m/s co jest większe nisz 4 Mach, więc strzały na odległość są wykonywane bez potrzeby użycia dalmierza.Czołg lekkipowstał na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Pojazd nie brał udział w żadnych działaniach bojowych pomimo, że niektóre kraje testują pojazdy na polach walki. Pojazd powstał w 1 egzemplarzu i był jak się okazało ostatecznie jedynie platformą testową działa wielkokalibrowego o dużej szybkostrzelności.W War Thunderjest pojazdem, który występuje w roli skrytobójcy, który podjeżdża od flanki i eliminuje kilka pojazdów za jednym uderzeniem. Głównym mankamentem pojazdu jest opancerzenie mniejsze niż pojazdów 1 ery, co sprawia, że jest podatny na ostrzał lotniczy i z działek innych pojazdów. W rozgrywce zawsze zdarza się jeden taki pojazd minimum co znaczy, że pojazd jednak nie jest niechciany przez graczy, ale wymaga jednak pewnego specyficznego sposobu dowodzenia, aby wykorzystywać osłony terenu i duże kąty elewacji i depresji działa.Zalety:Wady:jest czołgiem, który był tylko platformą testową w rzeczywistości. W grze pojazd jest bardzo skutecznym czołgiem lekkim, który świetnie spisuje się na bitwach symulacyjnych i realistycznych, gdzie mobilność i skrytość w połączeniu z szybkostrzelnością umożliwiającą opróżnić magazynem w minutę jest niesamowicie skuteczna w rękach sprawnego czołgisty. Pojazd jest bardzo dobrą alternatywą dla graczy znudzonych ciągłym graniem czołgiem Abrams. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!