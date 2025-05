War Thunder: F-16A

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest General Dynamics F-16 A Fighting Falcon. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy jego siłę, historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

General DynamicsF-16A, znany również jako Fighting Falcon, to wielozadaniowy samolot wojskowy zaprojektowany przez Amerykańską wytwórnię General Dynamics. Samolot jest produkowany w zakładach Lockhead Martin od roku 1976 i zostało wyprodukowanych 4588 egzemplarzy do tej pory.F-16A Fighting Falcon charakteryzuje się posiadaniem działka oraz bardzo małą masą w porównaniu do odpowiedników Rosyjskich i Europejskich. Samolot może zabrać pod skrzydłami rakiety powietrze-powietrze Sidewinder AIM-9J/L oraz zestaw bomb 500 funtowych lub bomby GBU-8 o masie 2000 funtów każda. Masa startowa samolotu to 14 ton, co na jeden potężny silnik odrzutowy Pratt & Whitney F100-Pw-220 nie robi wrażenia, ponieważ osiąga 70 kN ciągu bez dopalacza!F-16A jest jednym z nielicznych myśliwców 5 generacji o bardzo dużej krajów, które go użytkowały. Należy też zaznaczyć, że jest to obok MIG-29 jeden z najdłużej użytkowanych myśliwców bojowo, a nadal jest bardzo powszechnie użytkowany i modernizowany do nowszych wersji.Maksymalna prędkość samolotu General DynamicsF-16A Fighting Falcon wynosi 2156 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 3200 km. Samolot został zaprojektowany w specyficzny sposób, aby był lepszy w walce kołowej, skutkiem czego w celu stabilizacji lotu samolotu wykorzystywane jest wspomaganie komputerowe. Samolot jest świetny w walce kołowej ze względu na dodatkowe powierzchnie sterowe na skrzydłach oraz znikome straty prędkości podczas wykonywania zwrotów.Odrzut w przypadku samolotu odrzutowego F-16A jest minimalny, co umożliwia dobre wcelowanie się w cel, ale i tak jego główne uzbrojenie to rakiety powietrze-powietrze.W War Thunder odrzutowy samolot wielozadaniowy F-16A Fighting Falcon jest samolotem często spotykanym, ze względu na najlepsze uzbrojenie w drzewku amerykańskich samolotów i to, że jest przedostatni w gałęzi co zmusza do badania kolejnego samolotu właśnie tą maszyną.General Dynamics F-16A Fighting Falcon to samolot ówczesny chodź można go zakwalifikować do odstępujących maszyn z pola walki, który jest także dostępny w grze War Thunder. Polecam zbadać i kupić ten samolot ze względu chociaż na możliwość siedzenia w kokpicie samolotu podczas bitew symulacyjnych i immersji walki kołowej nowoczesnymi myśliwcami. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!