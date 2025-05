War Thunder: Douglas F3D-1 Skyknight

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Douglas F3D-1 Skyknight. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy jego siłę, historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

Douglas F3D-1, znany również jako Skyknight, to pierwszy nocny odrzutowy myśliwiec pokładowy USA. Produkowany przez firmę Douglas American Company w latach 1949-1952 w liczbie 268 egzemplarzy. Douglas F3D-1 to dwusilnikowy średniopłat wyróżniający się lokalizacją silników w kadłubie przy skrzydłach.Douglas F3D-1 charakteryzuje się usadzeniem w rzędzie załogi składającej się z pilota i operatora radaru. Samolot uzbrojony jest w cztery działka M3 kal. 20 mm co było skutecznym i standardowym rozwiązaniem w tamtym okresie. Jednak siła tego samolotu była w tym, że mógł przenosić 2 bomby 1000 funtowe lub dwie półtonowe rakiety Tiny Tim do niszczenia okrętów i jednostek naziemnych z dużej odległości.Douglas F3D-1 Skyknight jest jedynym samolotem odrzutowym, który brał udział w wojnach w Wietnamie i Korei. Samolot po wycofaniu ze służby bojowej był wykorzystywany do szkolenia pilotów samolotów odrzutowych oraz do nauki operatorów radarów pokładowych samolotów później operujących w samolotach walki elektronicznej.Maksymalna prędkość Douglas F3D-1 wynosi 909 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 1840 km. Samolot ten nie jest szczególnie szybki ponieważ prędkość przelotowa wynosi jedynie 620 km/h co znacznie obniża jego przewagę nad samolotami z silnikami tłokowymi.Odrzut w przypadku myśliwca Douglas F3D-1 jest minimalny, co umożliwia dobre wcelowanie się w cel. Samolot jest stosunkowo stabilny w locie, ale ociężale reaguje na polecenia pilota.W War Thunder Douglas F3D-1 jest samolotem nie zbyt często spotykanym, ze względu na szybkie straty prędkości przy wykonywaniu zakrętów przez co nie jest w stanie prowadzić walki kołowej z myśliwcami. Niektórzy cenią sobie jego zdolności szturmowe i radar na bitwach symulacyjnych ze względu na spokojny lot oraz radar umożliwiające sprawne przemieszczanie się na niskim pułapie w celu uniknięcia wykrycia.Douglas F3D-1 Skyknight samolot historyczny, który jest dostępny w grze War Thunder. Możliwość lądowania na lotniskowcu, radar oraz stabilność lotu umożliwiają bardzo spokojne omijanie wrogich myśliwców, a dwa silniki odrzutowe w grze są wystarczające ponieważ samolotem da się lecieć nawet na jednym sprawnym silniku ze względu na moc i położenie blisko osi samolotu. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!