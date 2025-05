War Thunder: Douglas A-4B Skyhawk

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Douglas A-4B Skyhawk. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy jego siłę, historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

Douglas A-4B, znany również jako Skyhawk, to amerykański samolot pokładowy. Produkowany przez firmę Douglas Aircraft Company w latach 1957-1979 w liczbie 542 egzemplarzy. Douglas A-4B to lekki dzienny samolot szturmowy zaprojektowany, aby mógł działać bez eskorty myśliwskiej.Załogę samolotu Douglas A-4B stanowi tylko jeden pilot. Samolot uzbrojony jest w dwa działka Browning-Colt Mk12 Mod 0 kal. 20 mm co było skutecznym i standardowym rozwiązaniem w tamtym okresie. Do wykonywania operacji samolot jednak używał głównie uzbrojenia podwieszanego pod skrzydłami, takiego jak: bomby niekierowane o wadze 250, 500, 1000 i 2000 funtów, rakiety kierowane powietrze-ziemia AGM-12B Bullpup, rakiety niekierowane FFAR Mighty Mouse, Zuni i rakiety powietrze-powietrze AIM9-B Sidewinder.Douglas A-4B Skyhawk brał udział w początkowym etapie wojny w Wietnamie w roli samolotu szturmowego oraz służył na lotniskowcach marynarki wojennej USA. Samolot był w bardzo dużej liczbie egzemplarzy do Izraela, a pozostałe samoloty zostały przekazane do celów szkoleniowych jako samoloty nieprzyjaciela i do nauki latania samolotem odrzutowym. Na zdjęciu poniżej przedstawiony jest samolot na pokładzie lotniskowca Lexington dostępnego w grze War Thunder.Maksymalna prędkość Douglas A-4B wynosi 1075 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 3200 km. Samolot jest szybki jak na samolot szturmowy i jego masa startowa to jedynie 11 ton, co wystarcza jak się okazuje do misji szturmowych.Odrzut w przypadku myśliwca Douglas A-4B jest średni, ze względu na małą masę samolotu. Samolot jest stosunkowo stabilny w locie i bardzo przyjemnie się go pilotuje ze względu na zwrotność.W War Thunder Douglas A-4B jest samolotem zazwyczaj spotykanym na bitwach realistycznych powietrznych i symulacyjnych ze względu na zwrotność i możliwość przenoszenia sporego uzbrojenia do wykonywania misji uderzeniowych.Douglas A-4B Skyhawk jest już samolotem historycznym, który w wojsku spełnia rolę samolotów szkoleniowych i rezerwowej. W grze samolot jest bardzo przyjemny w ulepszaniu i badaniu kolejnych samolotów co sprawia, że pomimo tak dużej palety samolotów do wyboru, to jednak on zdobył zaufanie pośród graczy używających samolotów uderzeniowych. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!