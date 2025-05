War Thunder: Boeing B29A-BN Superfortress

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Boeing B-29 Superfortress. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, jego historii i odczuciom graczy.

20 bomb 500 funtowych AN-M64A1,

18 bomb 1000 funtowych AN-M65A1,

40 bomb 500 funtowych AN-M64A1,

8 bomb 2000 funtowych AN-M66A2,

4 bomby 4000 funtowe AN-M56.

Boeing B-29, znany również jako Superfortress, to amerykański ciężki bombowiec strategiczny. Produkowany przez firmę Boeing w latach 1943-1946 w liczbie 3960 egzemplarzy. Boeing B-29 to samolot zdolny przenosić bomby atomowe! Samolot posiada zamontowane 4 wieżyczki 2x12.7mm M2 Browning oraz jedna wieżyczkę z 4x12,7 mm M2 Browning co zapewnia bardzo skuteczną obronę przed atakami myśliwców. Samolot może przenosić bardzo dużo uzbrojenia pod skrzydłami, jedno z wybranych:Boeing B-29 brał udział w wojnie na Pacyfiku z Japonią. Samoloty służyły z lotnisk w Chinach i Indiach w celu bombardowania Japonii. Jednym z najpopularniejszych ataków bombowych był nalot dywanowy z użyciem bomb zapalających w nocy z 9 na 10 marca 1945 roku na Tokio, gdzie wywołano burzę ogniową, a 50 tonowe samoloty były przewracane i podrzucane przez ruchy konwekcyjne powietrza podczas pożaru miasta Tokio, któe w tamtych czasach było głównie zabudowy drewnianej. Samoloty były również wykorzystane do zrzucenia pierwszych bomb atomowych: "Enola Gay" zrzucił bombę z uranem "Little boy" 6 sierpnia na Hiroszimę, "Bockscar" 9 sierpnia bombę atomową "Fat Boy" zawierającą pluton na Nagasaki.Maksymalna prędkość Boeing B-29 wynosi 641 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 9000 km. Samolot nie jest jednak szybki ponieważ jego prędkość przelotowa to 400 km/h. Samolot miał problemy z silnikami ponieważ bardzo się przegrzewały co w przypadku drugiego lotu testowego spowodowało zapalenie się samolotu w powietrzu i śmierć całej załogi.W War Thunder Boeing B-29 jest samolotem bombowym o niesamowitym udźwigu bomb, ale też jego uzbrojenie obronne zapewnia spokojne lotu w bitwach symulacyjnych. Na pewno jest to idealne rozwiązanie na bitwy symulacyjne gdzie można zniszczyć kilka celów bombowych w trakcie jednego lotu oraz na pewno jednego myśliwca.Boeing B-29 jest już samolotem historycznym, który w wojsku amerykańskim spełniał rolę samolotów bombowo do największych bombardowań. W grze samolot jest bardzo przyjemny w trakcie misji bojowych, jednak należy wiedzieć, że jest to samolot o największym koszcie naprawy w grze, co sprawia że trzeba go szanować w grze. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!