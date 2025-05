War Thunder: B-24D-25-CO Liberator

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Consolidated B-24 Liberator. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, jego historii i odczuciom graczy.

8x bomb 500 funtowych AN-M64A1,

8x bomb 1000 funtowych AN-M65A1,

12x bomb 500 funtowych AN-M64A1,

4x bomby 2000 funtowych AN-M66A2,

20x bomby 100 funtowe AN-M30A1.

Consolidated B-24, znany również jako Liberator, to amerykański ciężki bombowiec i samolot patrolowy dalekiego zasięgu do zwalczania okrętów podwodnych. Produkowany przez firmę Consolidated Aircraft Company w latach 1940-1945 w liczbie 18482 egzemplarzy. Consolidated B-24 to samolot, który został wyprodukowany w największej ilości egzemplarzy w czasie II wojny światowej! Samolot posiada zamontowane 3 wieżyczki 2x12.7mm M2 Browning oraz 5 wieżyczek z 12,7 mm M2 Browning co zapewnia bardzo silną obronę przeciwlotniczą nawet w porównaniu z innymi samolotami bombowymi. Samolot może przenosić bardzo dużo uzbrojenia pod skrzydłami, jedno z wybranych:Consolidated B-24 powstał jako samolot bombowy odpowiadający na pilne potrzeby USAAC. W roku 1934 Boeing wygrał kontrakt na produkcję seryjną 225 samolotów B-17, ale jeszcze w 1938 roku nie rozpoczął i gdy firma Consolidated miała pomóc z produkcją na prośbę USAAC to Boeing nie miał przygotowanej dokumentacji licencyjnej. W rezultacie widząc zapał firmy Consolidated i możliwości, USAAC zaproponowało firmie opracowanie i produkcję własnego samolotu bombowego, które będzie kontraktowo rozliczane z USAAC. W ten sposób powstał projekt i samolot przewyższający w każdym aspekcie samolot B-17, bombowiec Consolidated B-24 Liberator. Bombowce B-24 Liberator były głównymi i powszechnymi bombowcami aliantów, które wykonywały ataki bombowe na III Rzeszę. W Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się jedyna na świecie makieta samolotu B-24 Liberator w skali 1:1 z odtworzonego zestrzelonego bombowca, który zrzucił pomoc dla Powstańców.Maksymalna prędkość Consolidated B-24 wynosi 470 km/h, a zasięg lotu 4000 km. Jest to najszybszy ciężki samolot bombowy w grze i jednocześnie posiada drugi największy możliwy ładunek bomb, zaraz po B-29 Superfortress. Samolot nie jest zbyt zwinny, ale jego zaletą jest duża prędkość, której utrzymanie jest jednym z głównych celów podczas obrony przed atakami myśliwców.W War Thunder Consolidated B-24 jest samolotem bombowym o bardzo dużym udźwigu bomb. Samolot nie nadaje się do ataków z niskich pułapów i należy go wykorzystywać jedynie do celów bombowych z wysokości co najmniej 5 km, gdzie może skryć się pośród chmur. Samolot jest niemożliwy do zestrzelenia od przodu i tyłu. Doświadczeni gracze atakują samolot od góry metodą Boom-and-Zoom, ze względu na utrudnienie strzelcom pokładowym bombowca wcelowanie się w myśliwiec. W grze na pułapie 5 km znajduje się wiele samolotów przeznaczonych do przechwytywania uzbrojone w działka 20-37 mm co jest śmiercionośne dla bombowca. W grze samolot jest regularnie spotykany na bitwach realistycznych i zręcznościowych. W bitwach symulacyjnych raczej się nim nie gra ze względu na bardzo duże rozmiary i średnie uzbrojenie obronne pomimo wielu stanowisk obronnych.Consolidated B-24 jest samolotem, który najwięcej się napracował podczas misji bombowych w Europie, będąc głównym koniem pociągowym USAAC. Z samolotem wiąże się bardzo dużo ciekawych historii i informacji, których nie sposób opisać w jednym artykule. Zapraszam do zobaczenia samolotu bombowego w grze War Thunder oraz jak ma ktoś okazję zobaczyć model 1:1 w Muzeum Powstania Warszawskiego, w Polsce nie zobaczymy większego samolotu z okresu II wojny światowej. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!