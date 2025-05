War Thunder: A-10A Late

War Thunder to popularna gra symulacyjna, która zapewnia graczom możliwość wcielenia się w pilota różnych maszyn bojowych. Jednym z interesujących samolotów dostępnych w grze jest Fairchild A-10 Thunderbolt II. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu samolotowi, opiszemy jego siłę, historię, szybkość, odrzut, odczucia graczy i inne cechy.

Fairchild A-10, znany również jako Thunderbolt II, to pierwszy amerykański samolot bliskiego wsparcia sił lądowych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Produkowany przez firmę Fairchild Aircraft w latach 1975-1984 w liczbie 715 egzemplarzy. Fairchild A-10 to dwusilnikowy odrzutowy dolnopłat wyróżniający się lokalizacją silników w na ogonie.Fairchild A-10 jest obsługiwany przez jednego pilota, który jednocześnie obsługiwać musi systemy bojowe samolotu. Samolot uzbrojony jest w działko GAU-8/A kal. 30mm. Działko sprawiło, że samolot jest najbardziej charakterystycznym samolotem szturmowym świata. Jednak, samolot potrafi przenieść bardzo duże uzbrojenie podwieszone pod skrzydłami: bomby 500 i 2000 funtowe, rakiety Hydra 70 M247, pociski powietrze-ziemia AGM-65D oraz rakiety powietrze-powietrze AIM-9L Sidewinder.Fairchild A-10 Thunderbolt II jest odrzutowym samolotem szturmowym, który miał ciężkie początki ponieważ USAF było nastawione na szybkie i wysoko latające samoloty ponaddźwiękowe F-16 i F-15 oraz zadanie bliskiego wsparcia powietrznego helikopterom. Samoloty zaczęły swoje działania operacyjnie podczas wojny w Kosowie, brały udział w działaniach w Afganistanie, II wojnie w Zatoce Perskiej i do dzisiaj są wykorzystywane przez siły zbrojne USA.Maksymalna prędkość A-10 Thunderbolt II wynosi 676 km/h, a zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa 4148 km. Samolot ten nie jest szczególnie szybki jednak nadrabia zwrotnością i uzbrojeniem.Odrzut w przypadku samolotu Fairchild A-10 jest duży ponieważ masa wystrzeliwanych pocisków z działka GAU-8/A , co umożliwia likwidować opancerzone cele, ale jednak z pewnymi trudnościami w celowaniu pionowym.W War Thunder Fairchild A-10A Late jest samolotem bardzo często spotykanym na bitwach mieszanych, ze względu na zabójcze uzbrojenie i całkiem dobrą manewrowość. Jednak wadą samolotu jest małe przyśpieszenie i niska prędkość wznoszenia.Fairchild A-10 Thunderbolt II to współczesny samolot szturmowy, który jest dostępny w grze War Thunder. Możliwość wyboru różnorodnego uzbrojenia zapewnia uniwersalność użycia w zależności od rozwoju sytuacji na polu bitwy. Polecam zbadać i kupić ten samolot ze względu na popularność maszyny i skuteczność na polu walki w grze War Thunder, jak i w rzeczywistości. Zapraszam wszystkich do podzielenia się uwagami o samolocie i do zobaczenia na polu bitwy w War Thunder. Powodzenia!