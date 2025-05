War Thunder- opis gry

Hej! Dziś przedstawiam Wam artykuł dotyczący gry War Thunder.

Miłego czytania :)

Wprowadzenie

Fabuła

Jednostki

Minimalne wymagania systemowe

System operacyjny: Windows 7 SP1/8/10,

Windows 7 SP1/8/10, Procesor: Dual-Core 2.2 GHz,

Dual-Core 2.2 GHz, Pamięć: 4 GB RAM,

4 GB RAM, Karta graficzna: DirectX 10.1 level video card: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum, supported resolution for the game is 720p.,

DirectX 10.1 level video card: Intel HD Graphics 5100 / AMD Radeon 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. The minimum, supported resolution for the game is 720p., DirectX: Wersja 11,

Wersja 11, Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe,

Szerokopasmowe połączenie internetowe, Miejsce na dysku: 39 GB dostępnej przestrzeni.

War Thunder to symulator wojenny w który gra się z wieloma osobami. Gra została wydana 1 listopada 2012 roku, za produkcję odpowiada firma Gaijin Entertainment, natomiast wydaniem zajęły się firma Gaijin Distribution KFT i Connect Games Studio. Gra jest dostępna za darmo, początkową nazwą gry było World of Planes, ale została zmieniona na World Thunder.Gracz wciela się w załogę czołgów, samolotów, śmigłowców lub okrętów wojennych. Jego zadaniem jest wyeliminowanie jak najwięcej jednostek przeciwnika i nie dać się postrzelić. W tę grę ważny jest zespół i właśnie z nim opłaca się atakować, bo pamiętajmy że w pojedynkę nie wygramy bitwy.odblokowujemy dostęp do śmigłowców po osiągnięciu danego postępu w grze lub wykonaniu zadnia. Na początku były dostępne tylko trzy rodzaje śmigłowców bojowych dla Stanów Zjednoczonych i dwa rodzaje dla Związku Radzieckiego. Modele dla Stanów Zjednoczonych nosiły nazwę: Mi-4AV, Bell AH-1 Cobra i Bell UH-1 Huey. Modele początkowe dla Związku Radzieckiego to Mi-35M oraz Mi-24 Crocodile.w grze mamy osiem klas samolotów - ciężkie myśliwce , lekkie myśliwce, szturmowe, bombowce nurkujące, lekkie ,ciężkie i średnie bombowce i samoloty torpedowe. W grze jest ponad 400 modeli i odblokowujemy je z czasem, zdobywając punkty doświadczenia i srebrne lwy (waluta w grze).dzielą się one na: lekkie i ciężkie krążowniki, korwety, niszczyciele, trałowce, kanonierki rzeczne, kanonierki i kutry torpedowe. Zostały one dodane wraz z aktualizacją 1.83. Walki toczą się za pomocy bomb głębinowych, rakiet, karabinów maszynowych, torped, min morskich i artylerii okrętowej.dzielą się na: czołgi ciężkie, lekkie lub średnie, samobieżne działa przeciwlotnicze i niszczyciele czołgów. W grze są dostępne od 14 maja 2020 roku.Wszystkie te jednostki możemy odblokować za walutę w grze, postęp lub prawdziwe pieniądze.To na tyle z mojej strony, mam nadzieję że artykuł się spodobał. Życzę miłego dnia/nocy/poranka/wieczoru :D